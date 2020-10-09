Потеря памяти и выпадение волос: названы новые симптомы COVID-19

Пациенты, переболевшие COVID-19, рассказывают о новых необычных симптомах данного заболевания, сообщила доцент американской медицинской школы Университета Индианы Натали Ламберт научному изданию Medicalxpress.

В частности ее пациенты заявляли об ощущении жжения в районе стоп, внезапных провалах в памяти, бессоннице, необъяснимых кожных высыпаниях, онемении лица и тела, выпадении волос.

«Кроме того, растет количество якобы выздоровевших людей, которые продолжают страдать от невылеченных симптомов. Поэтому необходимо исследование, в рамках которого были бы изучены долгосрочные последствия COVID-19», — отметила Ламберт.

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Тем временем ученые из Университета Ливерпуля обнаружили еще один симптом коронавируса – нетипичное поражение поджелудочной железы. Результаты исследования были опубликованы в медицинском журнале Gastroenterology.

Британские специалисты выявили, что у некоторых пациентов с COVID-19 инфекция проявилась в виде повышения сахара и жира в кровотоке. Отмечается, что такие признаки болезни обнаружили в основном у молодых мужчин, страдающих ожирением.

При этом позже у данных пациентов диагностировали также острый панкреатит (воспаление поджелудочной железы — «Газета.Ru»). Врачи решили, что замеченные ранее симптомы являются признаками именно этой патологии, которая изменила свое типичное течение под воздействием коронавируса.

Вместе с тем, по результатам исследования испанских дерматологов, у 6% пациентов с COVID-19 из 375 обследованных было обнаружено отмирание тканей на различных участках тела. По словам медиков, из-за недостатка кровоснабжения кожа сначала становится пятнистой, появляются красные и фиолетовые разводы, которые по форме напоминают кружево, а затем теряет способность к регенерации.

Кроме того, в некоторых случаях от коронавируса у людей развивается паралич, сообщают специалисты из Италии. Согласно их наблюдениям, у кого-то парализует лицевые мышцы или дыхательную систему, а у некоторых пациентов перестают двигаться и нижние конечности.

По словам врачей, невозможность осуществлять двигательные реакции наступает из-за того, что антитела к коронавирусу начинают бороться против собственной ткани в оболочках нервов. Чаще всего через несколько недель после острой инфекции это приводит к воспалению периферийных нервов и последующему параличу. Тем не менее у большинства пациентов возможность двигаться позже возвращается.

Также одним из нетипичных симптомов COVID-19 на ранних стадиях является ощущение похмелья без предварительного употребления алкоголя. По словам отоларинголога Владимира Зайцева, в таких случаях пациенты быстро утомляются от любой работы, испытывают боль в глазах и непрекращающееся ощущение слабости.

«Если вчера у вас не было никаких алкогольных возлияний, а сегодня вдруг появилось ощущение слабости, тяжести, начало ломать, трясти, появилась боль в глазах и повышенная утомляемость, а температура при этом не повышается до больших значений – это может говорить о самом начале развития заболевания», – рассказал он телеканалу «Звезда».

Также ранее Минздрав РФ сообщал, что атипичные симптомы COVID-19 свойственны пожилым людям.

«У пациентов старческого возраста может наблюдаться атипичная картина заболевания без лихорадки, кашля, одышки. Симптомы COVID-19 могут быть легкими и не соответствовать тяжести заболевания и серьезности прогноза», — говорилось в седьмой версии рекомендаций по борьбе с коронавирусом.

Так, болезнь у людей в возрасте может сопровождаться бредом, конъюнктивитом, тахикардией и нарушениями ориентации в пространстве.