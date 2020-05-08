Ждем вакцину: карантинные ограничения могут сохраниться надолго

Ряд ограничительных мер, введенных в России из-за пандемии коронавируса COVID-19, не будет отменен до появления и испытания вакцины от данной болезни, предупредила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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По ее словам, сам вирус — даже после существенного падения уровня заболеваемости и снятия режима самоизоляции — не исчезнет, передает ТАСС.

«Сегодня мы понимаем, что мы движемся дальше и никуда мы от этого вируса уже не денемся. Мы это поняли давно и выстраиваем так свою тактику и стратегию», — указала глава ведомства.

По ее словам, жители России не смогут вернуться к полноценной жизни, вероятнее всего, до конца года.

«Мы должны менять правила своей жизни», — резюмировала чиновник.

Активное распространение коронавируса может закончиться в России только в июне, заявила главный внештатный инфекционист Минздрава Елена Малинникова. При этом она не исключила, что заражения вирусом продолжатся и летом, но уже не в таких больших количествах.

В ряде же беднейших стран мира пик заболеваемости коронавирусом ожидается в ближайшие 3-6 месяцев, заявил замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок.

«COVID-19 теперь затронул каждую страну и почти каждого человека на планете. Но самые разрушительные и дестабилизирующие последствия будут ощущаться в беднейших странах мира», — сказал он.

Накануне стало известно, что аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) могут быть отправлены из Америки в Россию «в нужный момент» для помощи в борьбе с коронавирусом. Об этом заявил журналистам президент США Дональд Трамп.

По словам американского лидера, он сделал такое предложение президенту России Владимиру Путину в ходе телефонного разговора. Глава РФ предложение коллеги из-за океана принял.

«Мы помогаем многим странам, Россия переживает трудные времена -— как и все, они оказались под ударом COVID-19. <...> Я предложил, если им нужно, у нас много аппаратов ИВЛ, если им нужны аппараты ИВЛ, мы бы с радостью отправили некоторое их количество», — заявил Трамп.

В пятницу, 8 мая, Оперативный штаб Москвы по борьбе с коронавирусом отчитался о 10 699 новых подтвержденных случаях заболевания COVID-19. Как сообщается в Telegram-канале органа, в Москве выявлено за сутки 5 846 больных.

«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться», — отметила вице-мэр столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Выздоровели за сутки 1 032 москвича.

При этом в 48,9% случаев у людей не было клинических проявлений болезни.

Отмечается, что за отчетный период новые случаи инфицирования коронавирусом зафиксированы в 83 регионах РФ. После столицы следуют Московская область с 918 новыми пациентами и Санкт-Петербург — с 375 случаями. На четвертом месте в списке — Нижегородская область, там выявили 276 зараженных.

Всего в стране зарегистрировано 187 859 случаев COVID-19. Охвачены 85 регионов, с начала эпидемии выздоровели более 26 тыс. человек, а скончались 1 723 пациента.

Благодаря ранней диагностике в стране наблюдается низкая смертность от COVID-19, заявил ранее директор ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин.

«На легкие клинические формы и бессимптомное течение приходится в целом 70-80% случаев заболевания», — отметил медик.

Он добавил, что российские тест-системы дают возможность не только выявить заболевших, но и своевременно их изолировать, что предотвращает распространение заболевания среди граждан страны, в том числе снижая циркуляцию вируса среди отдельных групп риска.

По словам Акимкина, Россия находится на втором месте мирового рейтинга по количеству проведенных тестов на коронавирус. Больше всего таких тестов провели в США — более 7,5 млн. Эта страна также является лидером по числу зарегистрированных заболевших — почти 1 млн 216 тыс. американцев заразились вирусом. При этом более 70 тыс. человек умерли.

МЧС в условиях пандемии коронавируса рекомендует здоровый сон и физкультуру, а также правильное питание.

«Здоровый образ жизни повышает сопротивляемость организма к инфекции. Соблюдайте здоровый режим, включая полноценный сон, потребление пищевых продуктов богатых белками, витаминами и минеральными веществами, физическую активность», — отмечают в ведомстве.