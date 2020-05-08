Минздрав предупреждает: ЕГЭ стоит перенести на сентябрь

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рекомендовал перенести Единый госэкзамен (ЕГЭ), результаты которого учитываются при поступлении школьников в вузы, на август или сентябрь.

«На июнь точно ориентироваться нельзя, если ситуация будет позволять, возможно, это август-сентябрь», — сказал он на заседании президиума партии «Единая Россия». Он выразил мнение, что навряд ли эпидемиологическая обстановка с коронавирусом в России успеет наладиться к началу июня. Ранее начало сдачи ЕГЭ перенесли на 8 июня.

По словам главы ведомства, для начала необходимо увидеть, к каким результатам приведет послабление режима самоизоляции для производств. «Не буду какие-то конкретные даты называть, но ближайшие два месяца, май-июнь, рассматривать точно не надо», — заверил он.

Реклама

Как передает РИА «Новости», Рособрнадзор думает о возможном переносе ЕГЭ на август. Кроме того, планируется, что экзамен будет проведен только для тех, кто намерен именно в этом году поступать в высшие учебные заведения. Аттестаты будут выданы всем закончившим школу. Документ будет оформлен на основании итоговых оценок.

Тем временем Минобрнауки заверяет, что вузы готовы зачислить поступающих в максимально короткие сроки для того, чтобы начать учебный год запланировано — 1 сентября. Учебные заведения предоставят возможность подать документы дистанционно. В случае, если при поступлении на факультет необходимо пройти дополнительные испытания, они будут проведены также при помощи онлайн-платформ.

Ранее депутаты выступали за отмену ЕГЭ в этом году, однако ассоциация «Глобальные университеты» утверждает, что такой шаг только усугубит ситуацию и увеличит социальное раздражение. «Отмена ЕГЭ и замещение его неопределенными, непривычными и непонятными людям правилами приема в вузы, даже в условиях пандемии, приведет к гораздо большей несправедливости, к гораздо большему социальному раздражению, чем его сохранение», — уверены представители ассоциации.

Они отмечают, что ЕГЭ необходимо провести в конце июля-начале августа. При этом зачисление в вузы на основании школьных оценок недопустимо, считают специалисты. В этом случае может оказаться, что у половины абитуриентов будет одинаковая сума баллов — 15 из 15 возможных. Такое положение дел может подорвать объективные основы отбора при поступлении.

По мнению представителей ассоциации, конкурс среди абитуриентов и процедуру зачисления можно провести с 15 августа по 1 сентября в дистанционном режиме, если эпидемиологическая обстановка с распространением коронавируса в стране не наладится. Прием же на платные места предлагается продлить до 1 октября. В ассоциации считают, что это позволит начать учебный процесс для большинства первокурсников до 10 сентября.

В этом году Единый госэкзамен должен был пройти в три этапа. Первый, он же досрочный, — с 20 марта по 13 апреля, основной — с 25 мая по 29 июня и третий, дополнительный, — с 4 по 22 сентября. Но из-за активного распространения вируса по стране, которое началось в марте, начало основного этапа было решено перенести на 8 июня.

По данным Рособрнадзора, в этом году всего были намерены сдавать ЕГЭ порядка 797 тыс. человек, в том числе 692 тыс. выпускников этого года.

Ранее глава Министерства просвещения страны Сергей Кравцов допустил, что из-за пандемии коронавируса в России могут отменить проведение основного государственного экзамена (ОГЭ) для учащихся девятых классов.

«Возможно, мы примем решение, которое освободит учащихся от итоговой аттестации <…> и аттестация пройдет по текущим оценкам», — сказал глава ведомства в программе «Диалог» на телеканале «Россия-24».

Он напомнил, что ранее власти решили отменить сдачу ОГЭ по всем предметам, кроме основных — русского языка и математики.

Кравцов отметил, что жизни и здоровье школьников важнее, поэтому предполагается, что экзамены состоятся, когда эпидемиологическая обстановка наладится, а безопасности школьников ничего не будет угрожать. Ранее Минпросвещения рекомендовало завершить учебный процесс в девятых и 11-х классах до 5 июня, а в 10-х — до 30 мая.