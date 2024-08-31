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Украина передала США список целей для ударов по территории РФ

Умеров: Украина передала США список целей для ударов по территории РФ

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Kaniuka Ruslan/Global Look Press

Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил CNN, что Киев передал США список целей на территории России, по которым Вооруженные силы Украины (ВСУ) хотят бить дальнобойными ракетами.

Умеров отметил, что Украина настаивает на отмене ограничений по использованию ATACMS.

По его словам, Белый дом все еще рассматривает просьбу Киева снять ограничения на использование дальнобойного оружия.

29 августа министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев рассчитывает добиться согласия стран Запада на применение дальнобойных ракет для ударов вглубь территории России. Он отметил, что Украина планирует бить по российским военным аэродромам.

31 августа президент Украины Владимир Зеленский обратился к Соединенным Штатам, Великобритании, Франции ​​и Германии с просьбой снять ограничения на применение дальнобойных ракет по российской территории.

Ранее в Госдуме пригрозили жестким ответом на снятие ЕС запрета на удары по России.

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