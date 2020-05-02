Мыть нос, глаза и горло: как обезопасить себя от COVID-19

Когда появится вакцина

— По состоянию на 3 мая, число зараженных коронавирусной инфекцией в мире достигло 3 484 483 человек. Умерли 244 780, выздоровели — 1 121 576 пациентов.

Реклама

— Ученые из США, Канады, Индии, Китая и Европы стараются ускорить процесс создания вакцины против COVID-19. Согласно прогнозам, на разработку, утверждение и изготовление подобных препаратов может уйти до 18 месяцев, однако сейчас есть надежда получить вакцину уже через 4-6 месяцев.

Почему в Москве скакнула заболеваемость

— В Москве за сутки скончались еще 34 пациента с пневмонией и положительным результатом на коронавирус, сообщает оперштаб по борьбе с распространением инфекции. Общее число умерших составляет 729 человек.

— Академик РАН Владимир Стародубов объяснил резкий рост тем, что в столице выявляют в два раза больше случаев коронавирусной инфекции благодаря мерам, принятым столичным правительством. «Оно выделило необходимые средства, обучило людей и организовало систему, которая позволяет вести такое большое количество исследований», — сообщил он РЕН ТВ.

— Специалисты Всероссийского НИИ по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) МЧС России советуют после возвращения с улицы домой промывать нос, горло и глаза, чтобы снизить риск заражения коронавирусной инфекцией.

— В Подмосковье с 12 мая пассажиров без масок или респираторов не будут пускать в общественный транспорт, сообщает пресс-служба регионального правительства.

— В Москве пассажиры метро со следующей недели смогут приобрести маску в ларьках или кассах. Главная цель — чтобы все жители столицы, которые по каким-то причинам не смогли найти маску в аптеках либо забыли ее, при входе в метрополитен смогли ее приобрести.

— Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что смягчение мер против распространения COVID-19 может произойти к середине мая, если снизится нагрузка на здравоохранение и у столицы появится запас прочности для того, чтобы оказывать гражданам качественную медицинскую помощь.

— Врач-патоморфолог Лилия Селиванова обнаружила необъяснимые последствия коронавируса. По словам медика, у больных COVID-19 случаются серьезные изменения в легких, характерные для вирусной пневмонии. Кроме того, врач обратила внимание на тромбообразование у пациентов по всему организму.

В Италии снова ухудшилась летальность

— В Нью-Йорке власти выявили у 19,9% жителей антитела к коронавирусу, заявил губернатор штата Эндрю Куомо, ссылаясь на данные тестов.

— В Италии число жертв пандемии коронавируса за сутки выросло на 474, следует из сводки службы гражданской обороны. Такая динамика стала самой высокой с 21 апреля, тогда скончались 534 человека.