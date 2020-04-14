Выходят на улицу: врач назвал парадоксом поведение москвичей

Ситуация, сложившаяся в Москве на фоне распространения коронавируса, парадоксальна — об этом в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» заявил президент Российского медицинского общества, доктор медицинских наук, профессор Евгений Ачкасов.

«Когда все начиналось, наши граждане демонстрировали солидарность в плане дисциплинированности, и индекс самоизоляции в Москве был 4,0 и 4,2-4,3. Последнюю неделю он четко снижается», – заявил он.

По словам Ачкасова, когда заболевших было мало, граждане «демонстрировали солидарность в плане дисциплинированности». Однако потом стали чаще покидать квартиры и дома, хотя коронавирус распространяется все больше. Доктор добавил, что даже легкие формы COVID-19 могут привести к серьезным последствиям — в частности, фиброзу легких.

Реклама

Неделю назад ВЦИОМ составил рейтинг самых популярных способов защиты россиян от коронавируса. Лишь 16% участников социологического исследования полагают, что защититься от COVID-19 невозможно. 74% придерживаются обратного мнения.

Самоизоляцию соблюдают четверо из пяти (81%) принявших участие в опросе. За неделю этот показатель вырос на 20 процентных пунктов. Кроме того, 76% ограничили контакты, сидят дома или уехали в отдаленное место. Более половины россиян (58%) следят за гигиеной и используют антисептики. Носят маску или респиратор 30% участников опроса, то есть практически треть населения РФ.

Индекс самоизоляции в России подсчитывается на основе сервисов «Яндекса». В начале апреля в Москве несколько дней подряд этот показатель составлял порядка 4 баллов. В субботу и воскресенье средние показатели во всех российских городах были выше, чем в будни — примерно на 1 балл.

По состоянию на вторник, 14 апреля, на Дальнем Востоке индекс самоизоляции упал ниже 2 баллов — во Владивостоке в 10 часов утра мск он составлял 1,5 балла, на улице «очень много людей».

В крупных городах Сибири индекс находится в 2-2,1 балла. Для сравнения, до начала распространения коронавируса по России этот показатель находился в районе 0,3 балла.

В Екатеринбурге, где по области и городу за все время насчитали 85 случаев заражения коронавирусной инфекцией, индекс самоизоляции — 2,7 балла (по состоянию на 9 часов утра по местному времени).

Эпицентром эпидемии коронавируса в России оказалась Москва – здесь зафиксировано наибольшее число зараженных, около 13 тыс. человек. Средний индекс самоизоляции в столице за последние три недели — 3,2 балла, это выше, чем в остальных регионах России. Самый высокий индекс был зафиксирован 5 апреля, в воскресенье — 4 балла ровно, на улице «почти никого» не было.

С 15 апреля в столице вводится пропускной режим. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что эта мера неизбежна, поскольку эпидемиологическая ситуация в Москве ухудшается, а режим самоизоляции соблюдают не все горожане. Градоначальник пояснил, что система будет носить заявительный характер, однако МВД может проверить достоверность предоставляемых сведений.

«3,5 млн горожан, которые не соблюдают режим самоизоляции, несут потенциальную угрозу заражения для 6-9 млн своих соседей, друзей, родных и близких», – говорится в сообщении оперативного штаба столицы по ситуации с коронавирусом.

Режим всеобщей самоизоляции действует в Москве, как и в ряде других российских регионов, с 30 марта. Согласно указу мэра Москвы, жителям города разрешается выходить на улицу только в определенных случаях. Горожане могут сходить за продуктами в ближайший магазин, супермаркет или на рынок. Можно также выйти из дома, чтобы посетить зоомагазин, аптеку, банк или салон связи. Кроме того,

можно выйти на улицу для обращения за медицинской помощью, выгула собаки в пределах 100 метров от места проживания, для посещения работы (если есть справка от работодателя) и чтобы выбросить мусор.

Если житель столицы нарушит эти правила, то ему грозит штраф до 5 тыс. рублей. В случае если организация не выполняет предписания властей и продолжает осуществлять временно запрещенную деятельность, руководству грозит штраф в размере до 500 тыс. рублей.