Въезды в город под контролем: власти усилили режим в Москве

На всех въездах в Москву дежурят полицейские, контролируя передвижение транспорта и уточняя цель и причины поездки в столицу. Об этом в комментарии ТАСС сообщил начальник пресс-службы столичного главка полиции Владимир Васенин.

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«В настоящее время в круглосуточном режиме сотрудниками полиции проводится патрулирование всех районов столицы. Кроме того, на всех въездах в город работают наряды Госавтоинспекции, которые контролируют передвижение транспорта, уточняют у граждан причину въезда в столицу», — рассказал он.

В ведомстве также обращают внимание граждан на необходимость соблюдения режима самоизоляции и призывают россиян к проявлению сознательности.

«Старайтесь не покидать жилище без крайней необходимости, отказаться от невынужденных поездок, по возможности свести к минимуму круг общения», — приводит РИА «Новости» сообщение ГУ МВД России по городу Москве.

Накануне мэр столицы Сергей Собянин объявил, что в Москве со следующей недели будет введен пропускной режим передвижения по городу. По его словам, этих мер не избежать и «выбора нет, когда речь идет о здоровье и жизни огромного количества людей», притом, что не все соблюдают установленные ранее властями правила.

Градоначальник рассказал, что внедрение этой системы будет проходить в несколько этапов. На первом — пропуска будут необходимы для поездок на работу. «На втором этапе — для поездок в других целях. И на третьем этапе — если понадобится — передвижение внутри района», — отметил он, добавив, что сроки введения каждого из этапов будут объявлены дополнительно.

Он предупредил, что «в ближайшие дни» россиян ожидают «тяжелые испытания». «Мы должны запастись терпением и мужеством, и максимально ответственно относиться к соблюдению установленных правил и ограничений», — сказал мэр столицы.

Неделей ранее глава департамента информационных технологий Эдуард Лысенко сообщил, что власти города технически готовы к введению пропускного режима. Однако на тот момент, по его словам, этого не требовалось.

Тогда же он рассказал об этой «умной» системе, которая позволит городским властям эффективнее контролировать передвижение москвичей, которые не соблюдают режим самоизоляции. На тот момент предполагалось введение специальных кодов, которые состояли бы из комбинации букв и цифр. Получить его, по словам Лысенко, можно будет на сайте мэрии.

При этом код обязательно, так же, как и документы, удостоверяющие личность, необходимо носить с собой, чтобы можно было предъявить сотруднику правоохранительных органов для проверки.

Предполагалось, что код позволит передвигаться москвичам по городу: пешком, на общественном или личном транспорте. За перемещениями граждан власти собираются следить при помощи видеокамер, данных мобильных операторов, а также силами полицейских.

Режим самоизоляции действует в Москве с 30 марта. Вслед за объявлением президента страны о продлении нерабочих дней до 30 апреля, столичные власти продлили и самоизоляцию граждан до 1 мая. До этого срока граждане должны соблюдать установленные ранее правила.

Выходить из дома можно только в определенных случаях. Например, в продуктовый магазин, аптеку, салон связи, банк или зоомагазин. Кроме того, можно посещать работу, если есть справка от руководителя, что это необходимо. Кроме того, можно выгуливать собаку в 100 метрах от места жительства и выкидывать мусор.

Эти правила распространяются на всех москвичей, независимо от их возраста и посещали ли они зарубежные страны. Несоблюдение режима может караться штрафом до 5 тыс. руб.

Ранее сотрудники ГИБДД во время рейда на пересечении МКАД и Щелковского шоссе задержали нарушителя карантина. Он покинул дом, хотя должен был до 18 апреля находиться на обязательном карантине, так как ранее вернулся из-за границы.

Сам же нарушитель в комментарии изданию «Подъем» был возмущен действиями властей, так как утверждал, что у него нет коронавируса, что подтверждено результатами анализа. Тем не менее за нарушение предписанного режима мужчину в сопровождении правоохранителей доставили в больницу, а его машину отправили на спецстоянку, отмечает пресс-служба департамента транспорта столицы.