Опасное пренебрежение: названо число нарушителей карантина

В России выявили 1250 человек, которые не соблюдали режим самоизоляции в связи с пандемией коронавируса COVID-19, сообщило МВД. На всех нарушителей полицейские составляли протоколы об административных правонарушениях.

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«Акцент делается на розыск лиц, прибывших из-за рубежа и не соблюдающих предписания Роспотребнадзора», — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, в общественных местах полицейские проводят разъяснительную работу с людьми, не соблюдающими режим самоизоляции, указывая на недопустимость и опасность пренебрежительного отношения к установленному властями запрету.

В среду, 1 апреля, Мосгордума приняла поправки в КоАП Москвы. Суть их заключается во введении штрафа за нарушение самоизоляции из-за распространения коронавируса. Речь, в частности, идет об использовании транспорта. Штраф для водителей, которые нарушают введенный ранее режим самоизоляции составляет 5 тыс. руб.

Если москвич передвигается без острой необходимости по городу, ему грозит административная ответственность. Если проступок совершен впервые, то штраф составит 4 тыс. руб., если повторно или с использованием транспортного средства, то 5 тыс. руб.

Если речь идет о должностных лицах, которые продолжают заниматься запрещенной в данный период времени деятельностью (работают предприятия общественного питания, объекты розничной торговли, оказываются услуги с посещением граждан таких объектов), то штраф составляет теперь 30-40 тыс. руб.

Для юридических лиц такой штраф увеличивается почти в 10 раз — 200-300 тыс. руб. Повторное нарушение карается увеличенным на несколько тысяч рублей штрафом.

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) Анна Попова призвала продлить нерабочий период в России и на следующей неделе, чтобы снизить степень и скорость распространения коронавируса COVID-19.

По ее словам, инкубационный период данного заболевания составляет 14 дней, однако нужно учитывать и необходимость увеличения периода разрыва связи передачи вируса от одного человека к другому.

«Четырнадцать дней это, конечно, недостаточно. Этих дней должно быть больше. Продолжение этих мероприятий, продолжение разрыва общения — это, безусловно, задача нашего грядущего периода», — пояснила глава ведомства.

Вместе с тем столичный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в своем Telegram-канале опроверг информацию о продлении всеобщего режима самоизоляции в Москве до 14 апреля.

В сообщении штаба отмечается, что решение о продлении или прекращении режима самоизоляции будет приниматься в зависимости от развития ситуации с новой инфекцией. На данный момент, как отметили в штабе, объявлена нерабочая неделя, чтобы дать людям возможность остаться дома и избежать лишних контактов.

Также, стали известны подробности о введении пропускного режима на период самоизоляции в Москве.

Был обнародован проект служебных презентаций, разработанных правительством Москвы. В них описан порядок регистрации москвичей и выдачи электронных QR-кодов. Они станут аналогом пропуска для лиц, выходящих из дома во время самоизоляции.

Как сообщил президент России Владимир Путин, на карантине в России находятся 3,3 млн человек.

По словам президента, на самоизоляции находятся 292 740 граждан. Он отметил, что в Россию с 11 марта из-за рубежа приехали более 825 тыс. человек, а ожидаются еще более 20 тыс.

Пребывающие на карантине из-за коронавирусной инфекции россияне будут обязаны самостоятельно заполнять журнал о самочувствии и подтверждать свое нахождение дома. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

По его словам, нахождение гражданина на карантине будет проверяться с помощью операторов связи. В том случае, если условия самоизоляции будут нарушены, информация об этом будет передана в соответствующие структуры, в том числе МВД.

Он напомнил, что согласно новым мерам по борьбе с инфекцией, возвращающиеся на родину россияне обязаны заполнять форму и предоставить информацию о себе, в том числе адрес фактического места проживания на время карантина. Премьер также добавил, что в настоящее время на территории России тест на наличие коронавируса проводят 95 лабораторий.