Без проверки: как белорусы и украинцы получат гражданство РФ

Получение российского гражданства для белорусов и украинцев будет упрощено, заявила в интервью «Известиям» руководитель главного управления по вопросам миграции МВД России, генерал-майор полиции Валентина Казакова.

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«Впереди у нас — упрощение процедур приобретения гражданства для наших соотечественников, граждан Белоруссии, Украины. Их мы хотим освободить от собеседования, которое проводится для признания людей носителями русского языка», — рассказала она, отметив, что уже в этом году МВД подготовило пять законопроектов, которые находятся в Госдуме и шесть законопроектов — в правительстве.

Казакова отметила, что планируется упростить получение российских паспортов и для жителей других стран – Молдовы и Казахстана. «Это наши соседи, и число жителей этих государств, желающих приобрести российское гражданство, постоянно растет», — сообщила представитель ведомства, отметив, что количество заявок также растет и от украинцев и белорусов.

Вместе с тем собеседница издания рассказала, что прошлый год был очень знаковым в плане реализации концепции Государственной миграционной политики, на что была направлена деятельность главного управления по вопросам миграции министерства.

«Претерпело значительные изменения законодательство о гражданстве. Коснулись изменения и выдачи видов на жительство иностранным гражданам и разрешения на временное проживание. Вид на жительство стал бессрочным, соответственно, расширилась и категория лиц, которые могут получить вид на жительство, минуя разрешение на временное проживание», — отметила Казакова.

Она уточнила, что этот документ могут получить «люди, которые тесным образом связаны с Российской Федерацией, имеют близких родственников — граждан РФ, постоянно проживающих на территории России, — родителей, детей», либо это могут быть «иностранные граждане, которые родились на территории РСФСР».

«Расширилась категория лиц, которые могут получить разрешение на временное проживание вне квоты. Это выпускники вузов, при этом они должны являться гражданами СНГ, и лица, которые получили свидетельство о переселении из-за рубежа, но являются участниками соглашений международных с Туркменистаном и с Латвией», — рассказала представитель МВД, отметив, что власти страны понимают, что должно происходить упрощение этих процессов для соотечественников, которые хотят жить на территории России.

«Если же говорить в целом о нормативной работе, которую мы провели в прошлом году, то цифры, наверное, говорят сами за себя. Это порядка 80 нормативно-правовых актов, которые затрагивают миграционное законодательство», — обратила внимание Валентина Казакова.

Что касается получения гражданства жителями Белоруссии и Украины, то упрощение этого процесса в октябре прошлого года поддержало российское правительство.

Отмечалось, что белорусы и украинцы, желающие жить в России, могут не сдавать экзамен на знание русского языка. Согласно российскому законодательству, иностранцы должны его проходить, чтобы получить статус носителя языка, без которого невозможно получить вид на жительство в России.

Ранее получить статус носителя русского языка без собеседования могли только те иностранные граждане и лица без гражданства, у которых были родственники по восходящей линии, постоянно проживающие в России или на территории СССР, но в пределах нынешней госграницы РФ.

«Проектом федерального закона предусматривается возможность признания комиссией носителями русского языка без прохождения вышеупомянутого собеседования граждан Республики Белоруссия и граждан Украины, свободно владеющих русским языком», — отмечалось в сообщении пресс-службы правительства, распространенном сразу после заседания.

Таким образом белорусам и украинцам будет нужно лично подать заявление о признании их носителями госязыка России. При этом российское Министерство иностранных дел определяет, в каком порядке происходит подача всех необходимых для этого документов.

Гражданам других стран по-прежнему придется проходить собеседование. Вместе с тем на том заседании кабмин указал на пробелы в организации таких проверок знаний. Члены правительства отметили, что в России не сложилась единая система проведения экзамена. Решением этой проблемы, как постановили министры, займется МВД совместно с Минпросвещения.