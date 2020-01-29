Минимизировать потери: Путин дал указания по борьбе с коронавирусом

Власти России обязаны минимизировать возможные человеческие потери в случае проникновения в страну коронавируса, выявленного в Китае. Такую задачу поставил президент Владимир Путин перед участниками совещания о мерах по предупреждению распространения вируса на территории РФ.

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«Мы хорошо знаем, что практически во всех странах мира, в том числе и в нашей стране, ежегодно мы теряем людей от пневмонии и от гриппа, поэтому здесь перед нами общая задача – минимизировать эти потери, сделать все, чтобы у нас ничего подобного не было», – сказал глава государства.

Путин отметил, что в случае коронавируса власти должны быть готовы к трудностям, поскольку он еще недостаточно изучен.

«Я исхожу из того, что правительство, Минздрав, Роспотребнадзор сделают все, чтобы неожиданности, которые перед нами возникают, не стали неожиданностью для подавляющего большинства граждан, чтобы все были к этому готовы», – подчеркнул он.

Путин также обратился к участникам встречи, среди которых вице-премьер Татьяна Голикова, министр здравоохранения Михаил Мурашко и глава Роспотребнадзора Анна Попова, и попросил докладывать ему, как складывается ситуация с противодействием вирусу в России.

Между тем, столичное управление Роспотребнадзора подготовило подробную инструкцию для персонала в Москве, работающего с китайскими гражданами. Об этом 29 января рассказала главный санитарный врач Москвы Елена Андреева.

«Все автобусные маршруты, общежития, отели, гостиницы, рынки, магазины – для них всех мы вчера подготовили инструкцию, потому что у нас у первых в России был разработан план действий в рамках работы по коронавирусной инфекции», – сказала она в ходе выступления на заседании Мосгордумы.

Так, сотрудникам гостиниц объяснили, как и какими растворами необходимо протирать стойки регистрации, аппараты для оплаты, стационарные и мобильные телефоны, мониторы компьютеров. Аналогичные инструкции разработаны для персонала общежитий. В частности, документы направлены ректорам столичных вузов, чтобы было понятно, как не допустить распространения вируса, если в заведениях учатся студенты из КНР.

Учебные учреждения также принимают меры предосторожности. МГУ проверит на коронавирус всех студентов и преподавателей, возвращающихся с каникул из Китая. Соответствующий приказ уже подписал ректор вуза Виктор Садовничий.

Медицинский научно-образовательный центр МГУ должен организовать первичный осмотр всех студентов и преподавателей, прибывающих из КНР. Кроме того, деканы факультетов и управление общежитиями вуза обязаны контролировать состояние прибывших из Китая в течение месяца со дня въезда в Россию.

«При ухудшении самочувствия и подъеме температуры немедленно силами скорой медицинской помощи госпитализировать в инфекционный стационар», – сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МГУ.

Между тем, в Минздраве предполагают, что новый тип коронавируса может попасть на территорию России в феврале. Замдиректора Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии (НМИЦ ФПИ) Минздрава Владимир Чуланов пояснил, что риск проникновения вируса в нашу страну высок, поскольку он передается воздушно-капельным путем и уже был зафиксирован в районах Китая, приграничных с Россией.

Кроме того, эксперт отметил, что в период празднования Нового года по китайскому календарю жители КНР традиционно больше путешествуют по стране и за ее пределами.

Напомним, что в феврале китайские эксперты ожидают пика эпидемии коронавируса на территории КНР. Об этом 28 января заявил глава специальной экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань.

«Что касается того, когда наступит пик эпидемии, очень сложно однозначно предсказать. Хотя, я думаю, что пик наступит где-то в течение одной недели – 10 дней, но не будет масштабного роста», – приводит его слова агентство «Синьхуа».

По состоянию на 29 января, число заболевших вирусом превысило шесть тысяч. Большинство из них – в Китае, однако болезнь была выявлена уже на территории 14 стран, в их числе Японии, Таиланда, США, Австралии, Сингапура, Южной Кореи, Малайзии, Вьетнама, Франции, Непала, Камбоджи, Германии, Шри-Ланки, ОАЭ. От вируса погибли 132 пациентам. При этом 103 заболевших выздоровели, их выписали из больниц. Пока лекарства от коронавируса нет, врачи лечат симптомы болезни.

Ранее исследователи из Гонконга заявили, что уже разработали вакцину против коронавируса, однако тестирование на животных, а затем на людях займет не меньше года. Разработкой вакцин занимаются также специалисты в России и США. В Минздраве РФ ранее сообщали, что вакцина может быть готова уже летом этого года.