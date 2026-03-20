Карпин объяснил, почему Захарян не попал в состав сборной России

Карпин объяснил, почему Миранчук и Захарян не попали в состав сборной России

Главный теренер сборной России Валерий Карпин объяснил, почему футболистов Алексея Миранчука и Арсена Захаряна, выступающих за «Атланту» и «Реал Сосьедад», не внесли в список игроков сборной России на мартовские матчи. Его слова приводит сайт РФС.

«Игорь Дмитриев и Максим Осипенко травмированы. Алексей Миранчук не сможет приехать по семейным обстоятельствам. Захаряну решили дать время поработать в клубе, побороться за место в основном составе. Если он будет в порядке, будем рассматривать его кандидатуру на июньский сбор», — сказал Карпин.

Сборная России отстранена от международных турниров с 2022 года. Футболисты российской команды пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии. Также Россия не была допущена к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике этим летом.

Российская национальная команда проведет две товарищеские встречи в марте: с Никарагуа в Краснодаре 27 числа, а 31 числа в Санкт-Петербурге с Мали.

