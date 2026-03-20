Солист «Дети Rave» подал в суд на «Рифмы и Панчи» из-за «рабского» договора

Музыкант Илья Бурков подал в суд на лейбл «Rhymes Music» из-за невозможности разорвать контракт

Солист группы «Дети Rave» Илья Бурков подал в суд на лейбл «Рифмы и Панчи» («Rhymes Music»). Об этом сообщил Telegram-канал Baza со ссылкой на адвоката музыканта Майю Шевцову.

Бурков не может разорвать контракт с лейблом и называет договор рабским: документ обязывает артиста создавать десятки песен в определенные сроки под угрозой штрафа около $100 тыс.

При этом лейбл получает около половины доходов музыканта и удерживает из гонораров так называемые «прочие расходы» — эти удержания могут превышать 5 миллионов рублей.

Сейчас «Rhymes Music» продает билеты на концерт «Дети Rave», однако артист согласия на его назначение не давал.

Группа известна хитами «Турбо пушка» и «Витамины», у коллектива более миллиона ежемесячных слушателей на стриминговых платформах.

Накануне на Ксению Собчак соседи подали в суд за залитую квартиру.

Ранее семья Градского выиграла судебный спор против его вдовы.