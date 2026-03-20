Минтранс анонсировал запуск электрички между Донецком и Мариуполем

Никитин: Минтранс планирует запустить электричку по маршруту Мариуполь-Донецк
Министр транспорта России Андрей Никитин сообщил о планах запуска пригородного сообщения между Мариуполем и Донецком. Выступая на итоговой коллегии министерства, он также поручил завершить модернизацию пассажирских платформ в Крыму, сообщает РИА Новости.

Никитин уточнил, что реализацией проекта по запуску электрички займутся Росжелдор и железные дороги Новороссии.

Кроме того, министр отметил, что работа по возрождению исторических регионов продолжается и будет завершена.

С 9 мая 2025 года железнодорожный вокзал в Донецке в ДНР впервые с 2014 года начал принимать поезда. Сейчас он работает в штатном режиме. Пассажиры могут приобрести билеты онлайн или на кассах.

После начала Киевом военной операции против жителей Донбасса в мае 2014 года Донецк стал одним из первых городов, попавших под обстрелы украинской армии. Железнодорожный вокзал также подвергался ударам ВСУ. Это привело к тому, что движение поездов на этом участке пришлось приостановить.

Ранее мэр Мариуполя сообщил, что пассажирское сообщение налажено с Донецком.

 
