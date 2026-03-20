Журналист Карлсон рассказал, кто втянул США в конфликт с Ираном

SHAWN THEW/Pool/Reuters

США вступили в войну с Ираном по настоянию Израиля и его влиятельных сторонников в Америке. Об этом американский журналист Такер Карлсон рассказал в интервью изданию The Economist.

«Нельзя позволять стране с населением в 9 миллионов человек принимать решения, которые имеют решающее значение для государства с населением в 350 миллионов человек. Это противоречит природе. Это неправильно. И это противоречит интересам Америки, как и эта война. <…> Крупнейшие спонсоры Трампа подталкивали к этой войне, и среди них, в буквальном смысле, был гражданин Израиля», — отметил Карлсон.

Журналист отметил, что у Израиля есть «внутреннее стремление к территориальной экспансии и к увеличению ресурсов», и Иерусалим «хочет», чтобы США «ушли» с Ближнего Востока, так как Штаты на протяжении 80 лет «сдерживали» Израиль.

Карлсон также добавил, что идея, лежащая в основе войны против Ирана, полностью противоречит предвыборному лозунгу президента США Дональда Трампа «Америка прежде всего». Журналист указал на то, что война является тем, чего Трамп неоднократно обещал «не делать».

Также в интервью Карлсон заявил, что Европа не сможет одержать победу в случае войны с Россией.

5 марта президент США Дональд Трамп раскритиковал Карлсона за его позицию по поводу войны в Иране и отметил, что журналист «потерял ориентиры». Затем Карлсон заявил, что Центральное разведывательное управление (ЦРУ) готовит против него уголовное дело из-за «общения с людьми в Иране до войны».

Также 19 марта экс-директор Национального контртеррористического центра США Джо Кент рассказал, что Израиль боялся, что президент Трамп сможет заключить сделку с Ираном, и всячески пытался этому помешать.

Ранее Карлсон призвал молиться для спасения мира.

 
