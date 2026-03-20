В казанском колледже педагог избил студента фаллоимитатором и попал на видео

Педагога из Татарстана засняли за необычным наказанием для провинившихся студентов. Об этом сообщает «Жесть Казани».

На кадрах, опубликованных Telegram-каналом, заметно, как мужчина сначала демонстрирует учащимся фаллоимитатор, затем идет к одному из студентов. Тот пытается убежать, но педагог все равно настигает его и несколько раз бьет его предметом по голове.

По данным канала, в этот момент в аудитории присутствовала еще один педагог. Когда молодой человек пытался убежать от наказания, она его не выпустила.

Известно, что такое наказание мужчина якобы придумал для «хулиганов и разгильдяев». Одного из провинившихся юношей он избил, чтобы «было неповадно».

В казанском колледже, где и произошло инцидент, мужчина преподает историю. Также он якобы читает лекции, на которых учит несовершеннолетних контролировать эмоции и не принимать поспешных решений.



