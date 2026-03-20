Экс-замглавы Челябинской области дали условный срок за аферу на 2 млн рублей

В Челябинской области вынесен приговор бывшему заместителю губернатора региона Александру Уфимцеву, признанному виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Как сообщается в Telegram-канале Следственного управления СК России по Челябинской области, экс-замглавы региона получил 4 года условно с таким же испытательным сроком и обязан будет выплатить штраф в размере 500 тысяч рублей.

Уфимцев занимал пост заместителя губернатора Челябинской области в 2010-х годах, курируя вопросы строительства и инфраструктуры. Следствие и суд установили, что в период с 2009 по 2010 год он по предварительному сговору с тремя сообщниками незаконно приобрел право пользования участком леса площадью 5 га в природоохранной зоне на озере Увильды.

Злоумышленники использовали подведомственное муниципальное учреждение, которое не нуждалось в этой территории, чтобы заключить договор постоянного пользования с Главным управлением лесами области. Целью был обозначено строительство детского лагеря, однако фактически на участке возвели девять коттеджей, оформленных на частных лиц.

Противоправная деятельность была пресечена в мае 2018 года. Ущерб, причиненный лесному ведомству, превысил 2 млн рублей. Суд признал сделки по передаче лесных участков недействительными и вернул землю государству.

Уфимцев после возбуждения уголовного дела выехал за границу и был объявлен в международный розыск. Его задержали в аэропорту при попытке пересечь границу. Дело было передано в суд в 2025 году. На имущество бывшего чиновника стоимостью более 3,3 млн рублей был наложен арест, эта мера продолжит действовать до приведения приговора в исполнение.

Ранее СК публиковал видео с допроса Уфимцева.