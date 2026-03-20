Россиянам рассказали о причинах и ранних признаках рака желудка

Рак желудка остается одной из самых опасных онкологических патологий: по данным Всемирного агентства по изучению рака, он занимает четвертое место по распространенности и второе — среди причин смертности. Ученые Пермского Политеха объяснили, почему заболевание часто выявляют слишком поздно и какие факторы повышают риск его развития. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

Рак желудка — это злокачественная опухоль, возникающая из клеток слизистой оболочки органа. В России ежегодно регистрируют до 38 тысяч новых случаев, причем мужчины болеют примерно на треть чаще. Как отметила доктор медицинских наук, профессор кафедры безопасности жизнедеятельности ПНИПУ Нина Вишневская, неблагоприятный прогноз во многом связан с поздней диагностикой.

Наиболее распространенная форма заболевания — аденокарцинома, на нее приходится до 95% случаев. По словам Вишневской, разные типы опухоли отличаются агрессивностью: наиболее опасным считается перстневидно-клеточный рак, который чаще встречается у молодых и хуже поддается лечению.

Ключевую роль в развитии болезни играет бактерия Helicobacter pylori. «Она способна выживать в кислой среде желудка, вызывая хроническое воспаление и подавляя местный иммунитет, что со временем может привести к злокачественному перерождению клеток», — объяснил кандидат медицинских наук, доцент ПНИПУ Сергей Солодников. Риск также повышают хронический гастрит, язвенная болезнь, крупные полипы и наследственные мутации.

Основная проблема в том, что ранние симптомы заболевания неспецифичны. Как отметил Солодников, их легко спутать с гастритом или последствиями стресса. Среди первых признаков — изжога, тяжесть после еды, снижение аппетита, слабость и изменение вкусовых предпочтений. Более выраженные симптомы, такие как боли, быстрое насыщение или признаки скрытого кровотечения, появляются уже при росте опухоли.

«В 60–70% случаев рак желудка выявляют на поздних стадиях, когда уже есть метастазы», — подчеркнул эксперт. При этом на ранних этапах заболевание излечимо в большинстве случаев.

Главным методом ранней диагностики остается гастроскопия с биопсией. Этот метод позволяет обнаружить даже небольшие изменения слизистой и подтвердить диагноз. Дополнительные исследования — КТ, ПЭТ и рентгенография — используются для оценки распространенности процесса.

Профилактика заболевания связана прежде всего с образом жизни. Ученые рекомендуют ограничить употребление переработанного и красного мяса, соленых и копченых продуктов, а также отказаться от алкоголя и курения. В рационе, напротив, должны преобладать овощи, фрукты, цельные злаки и рыба.

«Важно своевременно лечить инфекцию Helicobacter pylori и регулярно проходить обследования. После 45 лет гастроскопию следует делать раз в несколько лет, а при наличии факторов риска — ежегодно», — подчеркнули специалисты.

По их словам, внимательное отношение к ранним симптомам и регулярный контроль здоровья остаются ключевыми факторами, позволяющими существенно снизить смертность от рака желудка.

