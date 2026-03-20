Стал известен кандидат на пост главы Ассоциации лыжных видов спорта

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев подтвердил свое участие в выборах президента Ассоциации лыжных видов спорта России, передает РИА Новости.

«Это выборная позиция. Выбирать будут президенты федераций лыжных видов спорта. Сейчас вопрос про ассоциацию. Я имею отношение к лыжам, потому что являюсь вице-президентом федерации фристайла. У нас несколько кандидатов, в том числе я», — заявил Свищев.

18 марта президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила о предстоящем уходе с занимаемой должности — федерацию упразднят, а на ее базе создадут объединенную структуру лыжных видов спорта.

Российские лыжники отстранены от международных соревнований с 2022 года. В октябре 2025-го Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) продлила решение об отстранении россиян. 2 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) признал его неправомерным, после чего FIS позволила россиянам отправлять заявки на нейтральный статус.

