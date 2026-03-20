В Приднестровье продлили режим ЧП в экономике

Депутаты парламента непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) единогласно утвердили указ главы ПМР Вадима Красносельского о продлении на ее территории чрезвычайного экономического положения. Об этом сообщает РИА Новости/

Согласно указу, режим ЧП в экономике Приднестровья продлили на 30 суток.

Чрезвычайное положение объявляли в Приднестровье и в декабре 2024 года — оно действовало с 18 декабря до 17 марта. Одной из причин послужил отказ Украины продлевать срок действия соглашения с РФ о транзите российского газа в европейские страны.

С 1 января 2025 года Украина прекратила транзит российского газа в европейские страны, отказавшись продлевать срок действия соответствующего контракта с Россией. Одной из наиболее пострадавших от этого сторон стало Приднестровье, где из-за нехватки топлива почти все местные предприятия были вынуждены приостановить работу.

