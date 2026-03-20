Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

Голикова предупредила о возможной эпидемии диабета в России

Голикова: показатели по сахарному диабету за 2025 год вызывают беспокойство
Дмитрий Астахов/РИА Новости

В России возможна эпидемия сахарного диабета, поскольку показатели по заболеваемости за прошлый год вызывают беспокойство. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на расширенном заседании коллегии Роспотребнадзора, ее слова передает РИА Новости.

«Болезнь угрожает превратиться в эпидемию. И показатели, которые мы сейчас фиксируем по итогам 2025 года, они вызывают у нас серьезное беспокойство», — сказала она.

До этого исследователи из Гонконгского университета пришли к выводу, что оптимальная продолжительность сна для снижения риска инсулинорезистентности составляет около семи часов 18 минут в сутки. В анализ включили 23 475 человек в возрасте от 20 до 80 лет. Продолжительность сна сопоставили с показателем eGDR — расчетным индикатором чувствительности к инсулину. Чем ниже этот показатель, тем выше риск инсулинорезистентности.

Инсулинорезистентность рассматривается как один из основных предшественников сахарного диабета второго типа, однако ее наличие не означает обязательного развития заболевания. Наиболее благоприятные значения eGDR наблюдались у людей, спавших указанный период времени.

Ранее врач назвал группы людей с высоким риском развития грыжи.

 
Теперь вы знаете
Россияне могут лишиться привычных нейронок из-за нового закона. Как власти планируют регулировать ИИ
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
