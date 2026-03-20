Голикова предупредила о возможной эпидемии диабета в России

В России возможна эпидемия сахарного диабета, поскольку показатели по заболеваемости за прошлый год вызывают беспокойство. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на расширенном заседании коллегии Роспотребнадзора, ее слова передает РИА Новости.

«Болезнь угрожает превратиться в эпидемию. И показатели, которые мы сейчас фиксируем по итогам 2025 года, они вызывают у нас серьезное беспокойство», — сказала она.

До этого исследователи из Гонконгского университета пришли к выводу, что оптимальная продолжительность сна для снижения риска инсулинорезистентности составляет около семи часов 18 минут в сутки. В анализ включили 23 475 человек в возрасте от 20 до 80 лет. Продолжительность сна сопоставили с показателем eGDR — расчетным индикатором чувствительности к инсулину. Чем ниже этот показатель, тем выше риск инсулинорезистентности.

Инсулинорезистентность рассматривается как один из основных предшественников сахарного диабета второго типа, однако ее наличие не означает обязательного развития заболевания. Наиболее благоприятные значения eGDR наблюдались у людей, спавших указанный период времени.

