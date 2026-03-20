Стало известно, когда на Украине начнется дефицит снарядов и ракет

Аналитик Евсеев: ВСУ в середине лета столкнутся с реальным дефицитом снарядов
Украина столкнется с реальной нехваткой снарядов и ракет только к середине лета, сейчас ВСУ обладают «определенными запасами». Об этом «Газете.Ru» заявил военный эксперт Владимир Евсеев.

«Реальная нехватка чего-либо (это касается снарядов или, например, зенитных ракет для систем Patriot и для других вооружений) может сказаться только к середине лета, потому что есть определенные запасы. Украинская сторона искусственно преувеличивает отсутствие ракет, хотя ракеты у нее есть», — отметил эксперт.

Как напомнил Евсеев, часть боеприпасов Украина производит сама, стремясь смягчить свои военные проблемы на фронте.

При этом нехватка ракет и снарядов у ВСУ будет становиться все более явной на фоне эскалации кризиса на Ближнем Востоке, указал аналитик.

«Проблема, конечно, для них будет обостряться. Она обостряться будет не только ввиду нехватки боеприпасов или тяжелых вооружений, но из-за нехватки личного состава на линии фронта, а здесь все упирается в то, что нужно снижать возраст мобилизационный с 25 до 22 лет. По политическим соображениям они сделать это не могут или не хотят, учитывая, возможные внеочередные президентские выборы», — заявил Евсеев.

Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что американская армия должна использовать свои боеприпасы в собственных интересах, а не отдавать их Украине. По его словам, в боевых действиях против Ирана «все идет по плану», однако США уже не уложились в предполагаемый бюджет военной кампании и запросили в конгрессе новые средства. Заявления прозвучали на фоне высказываний Владимира Зеленского о нехватке зенитных ракет Patriot и снарядов из-за конфликта на Ближнем Востоке.

Ранее Совбез ООН запланировал заседание по Украине.

 
Россияне могут лишиться привычных нейронок из-за нового закона. Как власти планируют регулировать ИИ
Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

