Ученая оценила перспективы снижения ключевой ставки в России

На заседании Банка России 20 марта аналитики ожидают снижения ключевой ставки до 15%, однако окончательное решение регулятора будет зависеть от инфляции и состояния экономики. Об этом «Газете.Ru» рассказала старший преподаватель кафедры «Экономика и финансы» Пермского Политеха Юлия Стародумова.

По ее словам, большинство экспертов прогнозируют снижение ставки на 50 базисных пунктов. При этом сам Центробанк занимает более осторожную позицию. «Со стороны аналитиков наблюдается оптимизм, а со стороны регулятора — сдержанность. Банк России готов продолжать цикл смягчения, но решения принимает с оглядкой на текущую ситуацию», — отметила Стародумова.

Ключевым фактором остается инфляция. Если ее динамика окажется хуже ожиданий, регулятор может приостановить снижение ставки. На рост цен, как поясняет эксперт, влияют сразу несколько факторов: геополитическая нестабильность, дефицит рабочей силы, санкционное давление, а также колебания цен на нефть и внешнеторговые риски.

В центре денежно-кредитной политики остаются два ориентира — замедление инфляции и снижение инфляционных ожиданий. Конечная цель — возвращение показателя к уровню около 4%. «Все решения будут зависеть от устойчивости этих процессов. Ни один фактор не действует изолированно — они работают в комплексе», — подчеркнула Стародумова.

При этом резкое снижение ставки может создать дополнительные риски. Дешевые кредиты способны усилить спрос, который уже превышает предложение. В условиях дефицита кадров и оборудования это приведет не к росту производства, а к ускорению инфляции.

«Нехватка ресурсов делает снижение ставки потенциально опасным: оно может разгонять не выпуск продукции, а цены и издержки», — пояснила эксперт.

Согласно сценариям Банка России, в проинфляционном варианте средняя ставка может составить 14–16%. По оценкам аналитиков, именно этот сценарий сейчас выглядит наиболее вероятным. Давление на цены оказывают также повышение налогов, рост тарифов ЖКХ и увеличение логистических издержек.

К концу года, по официальным прогнозам, ключевая ставка может снизиться до 12–13%, однако рынок в среднем ожидает более высокий уровень — около 14%. Это отражает сохраняющуюся неопределённость и осторожность участников.

В более долгосрочной перспективе многое будет зависеть от внешних условий. «Геополитическая нестабильность, изменения цен на нефть и финансовые кризисы могут ослабить рубль и усилить инфляцию, что способно привести к росту ставки вплоть до 20%», — заключила Стародумова.

По ее словам, даже при благоприятном сценарии снижение ключевой ставки будет постепенным и прерывистым, с возможными паузами при ухудшении экономической ситуации.

