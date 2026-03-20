Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Армия

В ОАЭ ликвидировали связанный с «Хезболлой» синдикат

Fatima Shbair/AP

Власти Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) заявили о ликвидации сети, связанной с движением «Хезболла» и Ираном. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

«Аппарат государственной безопасности ОАЭ заявил, что эта сеть финансировалась и управлялась «Хезболлой» и Ираном, и действовала на территории страны под прикрытием фиктивных коммерческих структур», — говорится в сообщении.

Отмечается, что синдикат занимался «отмыванием денег под видом коммерческой деятельности». По информации аппарата государственной безопасности (SSD), эта группа стремилась проникнуть в национальную экономику и реализовать внешние схемы, представлявшие угрозу для финансовой системы ОАЭ.

До этого в SSD сообщили, что будут отвечать силой на любую попытку использовать экономику или гражданские институты Объединенных Арабских Эмиратов в террористических или подрывных целях. В частности, на действия синдиката под фиктивным коммерческим прикрытием.

Ранее иранские военные заявили об успешной атаке на базу США в ОАЭ.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!