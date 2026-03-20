В ОАЭ ликвидировали связанный с «Хезболлой» синдикат

Власти Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) заявили о ликвидации сети, связанной с движением «Хезболла» и Ираном. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

«Аппарат государственной безопасности ОАЭ заявил, что эта сеть финансировалась и управлялась «Хезболлой» и Ираном, и действовала на территории страны под прикрытием фиктивных коммерческих структур», — говорится в сообщении.

Отмечается, что синдикат занимался «отмыванием денег под видом коммерческой деятельности». По информации аппарата государственной безопасности (SSD), эта группа стремилась проникнуть в национальную экономику и реализовать внешние схемы, представлявшие угрозу для финансовой системы ОАЭ.

До этого в SSD сообщили, что будут отвечать силой на любую попытку использовать экономику или гражданские институты Объединенных Арабских Эмиратов в террористических или подрывных целях. В частности, на действия синдиката под фиктивным коммерческим прикрытием.

Ранее иранские военные заявили об успешной атаке на базу США в ОАЭ.