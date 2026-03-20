В России провели точную оценку вредных выбросов на свалках

Ученые Пермского Политеха совместно с коллегами из МГУ имени М.В. Ломоносова предложили новую методику оценки выбросов метана на полигонах твердых коммунальных отходов. Она позволяет существенно точнее определять состав мусора и связанные с ним выбросы парниковых газов. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

Сегодня полигоны отходов остаются одним из значимых источников метана — газа, усиливающего парниковый эффект. Однако в России его объем чаще всего рассчитывают по устаревшим нормативам, которые не учитывают реальные свойства современных отходов. Из-за этого оценки могут заметно расходиться с действительностью.

Как отмечают исследователи, основная сложность заключается в том, что метан выделяется не из одной точки, а со всей площади полигона, причем интенсивность выбросов меняется в зависимости от состава мусора, погодных условий и времени года. Поэтому на практике применяются расчётные методы, требующие точных данных о составе отходов.

«В отечественной практике долгое время отсутствовала современная методика, позволяющая получать достоверные данные о составе отходов и их свойствах. Это приводило к искажению оценки экологической нагрузки», — пояснила Галина Ильиных, кандидат технических наук, доцент кафедры «Охрана окружающей среды» ПНИПУ.

Новая методика учитывает ключевую особенность бытовых отходов — их неоднородность. В частности, исследователи предложили значительно увеличить объём анализируемых проб: вместо 1–2 кг теперь используется 100–120 кг. Это позволяет получить более репрезентативные данные о составе мусора.

Кроме того, ученые ввели обязательный учет сезонных изменений: отбор проб проводится в течение недели в каждый сезон года. Это дает возможность фиксировать колебания состава отходов — например, рост доли органики летом или увеличение количества упаковки после праздников.

Отдельное внимание уделено влажности. В новой методике ее измеряют для каждой категории отходов, поскольку метан образуется только из сухого вещества. Ранее этот показатель либо игнорировался, либо брался из усредненных таблиц.

Методику протестировали на пяти полигонах в разных климатических зонах России. Для одних и тех же образцов ученые сравнили расчеты по новой системе и по старым нормативам. Оказалось, что при использовании экспериментальных данных оценка выбросов метана была в среднем на 43% ниже.

«Это говорит о том, что существующие нормативы могут существенно завышать объемы выбросов. Более точные расчеты важны для объективной оценки вклада полигонов в изменение климата», — отмечает Ильиных.

Разработка может применяться не только для свежих отходов, но и для продуктов их переработки, включая компост и топливо из мусора. По словам авторов, это позволит точнее планировать инвестиции в переработку и снижать экологические риски, связанные с эксплуатацией полигонов.

