Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

Китаянка, выросшая в Нидерландах, воссоединилась с биологической семьей через 28 лет

Douyin

Хун Янли, уроженка города Наньчан, нашла своих биологических родителей спустя почти три десятилетия после того, как была оставлена в младенчестве, пишет South China Morning Post.

По данным СМИ, Хун была третьим ребенком в сельской семье. На следующий день после родов дедушка девочки забрал новорожденную якобы для ухода за ней, однако вскоре исчез. Это был последний раз, когда мать — Ян Сяоин — видела свою дочь.

Позже выяснилось, что мужчина оставил ребенка в туалете в другой деревне. После случившегося мать прекратила с ним общение. Отец девочки признался, что долгие годы испытывал чувство вины, однако не сообщил о происшествии в полицию, ссылаясь на традиции сыновней почтительности.

Младенца обнаружил прохожий — девочка была всего двух дней от роду. Ее доставили в социальное учреждение, где ей дали имя. Спустя год ребенка удочерила семья из Нидерландов, и она выросла за границей. В дальнейшем Хун получила образование и защитила докторскую диссертацию.

Несмотря на благодарность приемным родителям, она долгие годы пыталась найти свою биологическую семью. В декабре 2024 года Хун сдала образец ДНК, после чего полиция смогла установить ее происхождение.

В итоге китаянка вернулась в родной город, где состоялась эмоциональная встреча с родителями. Семья встретила ее торжественно — с банкетом и петардами. По словам очевидцев, мать не сдерживала слез, повторяя: «Моя дочь вернулась».

Из-за языкового барьера общение проходило с помощью переводчиков. Отец подарил дочери золотой браслет и нефритовый кулон, а также заявил, что семья намерена летом посетить ее приемных родителей в Нидерландах.

Ранее женщина сделала ДНК-тест и узнала, что у нее и сестры-близнеца неродные родители.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
