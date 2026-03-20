Китаянка, выросшая в Нидерландах, воссоединилась с биологической семьей через 28 лет

Хун Янли, уроженка города Наньчан, нашла своих биологических родителей спустя почти три десятилетия после того, как была оставлена в младенчестве, пишет South China Morning Post.

По данным СМИ, Хун была третьим ребенком в сельской семье. На следующий день после родов дедушка девочки забрал новорожденную якобы для ухода за ней, однако вскоре исчез. Это был последний раз, когда мать — Ян Сяоин — видела свою дочь.

Позже выяснилось, что мужчина оставил ребенка в туалете в другой деревне. После случившегося мать прекратила с ним общение. Отец девочки признался, что долгие годы испытывал чувство вины, однако не сообщил о происшествии в полицию, ссылаясь на традиции сыновней почтительности.

Младенца обнаружил прохожий — девочка была всего двух дней от роду. Ее доставили в социальное учреждение, где ей дали имя. Спустя год ребенка удочерила семья из Нидерландов, и она выросла за границей. В дальнейшем Хун получила образование и защитила докторскую диссертацию.

Несмотря на благодарность приемным родителям, она долгие годы пыталась найти свою биологическую семью. В декабре 2024 года Хун сдала образец ДНК, после чего полиция смогла установить ее происхождение.

В итоге китаянка вернулась в родной город, где состоялась эмоциональная встреча с родителями. Семья встретила ее торжественно — с банкетом и петардами. По словам очевидцев, мать не сдерживала слез, повторяя: «Моя дочь вернулась».

Из-за языкового барьера общение проходило с помощью переводчиков. Отец подарил дочери золотой браслет и нефритовый кулон, а также заявил, что семья намерена летом посетить ее приемных родителей в Нидерландах.

