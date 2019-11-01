Расплата за экономию: почему детей убивают в детсадах

Тихий страшный час

Последнее громкое убийство на территории детского сада произошло 31 октября в городе Нарьян-Маре — местный житель зарезал шестилетнего мальчика во время «тихого часа», сообщало Следственное управление СК Архангельской области.

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Задержанный рассказал следователям, что на преступление его подтолкнула «книжка, в которой было описано заклинание вечной жизни и богатства». По словам местных жителей, во время убийства Поздеев также обращался к Сатане. Знакомая с ситуацией Ксения Фомина также рассказала «Газете.Ru», что мужчина явно планировал свое преступление заранее — при обысках в его квартире якобы нашли списки детей и расписание работы детского сада.

По словам матери погибшего мальчика, по основной версии следствия, обе воспитательницы во время происшествия находились в соседней комнате — они пили чай, в то время как предполагаемый преступник беспрепятственно проник в детскую спальню.

В конце июля 2019 года еще один злоумышленник похитил пятилетнюю девочку с территории детского сада в Марий Эл. Как сообщали в управлении Следственного комитета по республике, 44-летний местный житель проходил мимо детского сада в состоянии алкогольного опьянения. Он привлек внимание одной из гуляющих там воспитанниц, вытащил через забор, увел в соседний лес и изнасиловал.

Обнаружив пропажу ребенка, сотрудники дошкольного учреждения заявили в правоохранительные органы. Уже спустя час подозреваемый в преступлении был задержан.

Еще одно нападение на ребенка произошло на территории детского сада в Хакасии 23 мая. В тот день неизвестный пробрался на площадку, где гуляли дети, и попытался задушить семилетнюю девочку.

«Мужчина схватил ребенка и принудительно привел на веранду игровой площадки дошкольного учреждения, где руками сдавил ей шею, причинив телесные повреждения», — уточняли в региональном СК. По показаниям девочки правоохранители составили фоторобот преступника. Однако задержать его удалось только спустя четыре месяца — в сентябре. По данным СК, им оказался 38-летний житель Черногорска. Сам мужчина от дачи показаний отказался.

Почему детей охраняют пенсионеры

После трагедии в детском саду Нарьян-Мара уполномоченная по правам ребенка в России Анна Кузнецова призвала пересмотреть всю систему охраны детских учреждений. Омбудсмен выразила надежду, что происшествие «разбудит людей, которые уснули, потеряли бдительность в заботе о детях».

В общей сложности на территории РФ действуют 49,4 тыс. дошкольных учреждений — это данные отчета Роспотребнадзора за 2018 год. «Газета.Ru» также запросила у ведомства статистику нарушений в сфере обеспечения безопасности в детских садах — там порекомендовали обратиться за информацией к Росгвардии. На момент публикации заметки ответ на запрос получен не был.

Тем временем в работе ЧОП «Святогоръ», отвечавшего за охрану детского сада «Сказка», в котором в минувший четверг убили ребенка, нарушения находились неоднократно. По данным из открытых источников, против организации было инициировано девять административных дел, в том числе из-за отсутствия лицензий у некоторых охранников. Кроме того, «Святогоръ» также не имело прав на работу в детских учреждениях.

В настоящий момент проверку ЧОПа начала Росгвардия. В Госдуме в свою очередь пообещали ускорить работу над законопроектом об усилении требований к охранным предприятиям.

Как пояснили «Газете.Ru» в Министерстве просвещения, ответственность за обеспечение безопасности воспитанников детских садов несут региональные власти. Именно они определяют порядок, согласно которому дошкольные учреждения организуют свою охрану.

«Местные органы сами распределяют, Росгвардия у них стоит на посту или сотрудники ЧОП. Также это полномочия образовательной организации», — уточнили в Минпросвещения.

При этом, согласно законодательству РФ, за все нарушения и ЧП отвечают руководители детских садов, уточнил зампред Общества защиты прав потребителей образовательных услуг Виктор Панин. «Вопросы безопасности, которые возложены государством на руководителей соответствующего уровня, зачастую совершенно опускаются. Все проблемы, как правило, возникают из-за недосмотра руководителя и его неготовности их решать», — заявил Панин «Газете.Ru».

В столичных детских садах и школах охраной в основном занимаются сотрудники Частных охранных предприятий, которых учебные заведения привлекают на платной договорной основе. При этом компания, предоставляющая охранников, должна получить в МВД лицензию на свою деятельность, а ее специалисты — только совершеннолетние граждане РФ — должны пройти обучение в специальных школах и получить удостоверение, выдаваемое органами внутренних дел.

Тем не менее, как показывает практика, даже в профессиональные охранные организации с целью экономии принимают граждан пенсионного возраста без профессиональной подготовки. «Они принимаются как менее оплачиваемая рабочая сила — при том что зачастую эти люди совершенно не готовы противостоять злоумышленникам», — подчеркнул Панин.

С ним согласился и председатель Общероссийского профсоюза работников организаций безопасности Валерий Прасолов, который в прошлом возглавлял одно из ЧОП. Как пояснил собеседник издания, распределение сотрудников по местам зависит от стоимости поста по договору с заказчиком — руководством детского сада.

«Здесь вне всякого сомнения мы сталкиваемся с проблемой экономии денежных средств. Чем дешевле будет наш пост, тем выше вероятность, что его придет охранять человек пенсионного возраста, а в лучшем случае — предпенсионного. Или это будет женщина, которая нигде не может устроиться на работу»,

— рассказал Прасолов.

Глава профсоюза безопасности также отметил, что при заключении договора с ЧОП руководству детского сада стоит внимательно относиться к деталям. Так, в документе должно быть четко прописано, что охраняет нанимаемый сотрудник.

«Как охранник, он охраняет только то, что ему передано под охрану. Если в договоре на охрану включены сотрудники и воспитанники детского сада, то они под охраной, а если нет, то охранник отвечает только за то, что определенно договором — имущество, например», — указал он.

Отдельно в договоре также должны быть прописаны дополнительные меры безопасности — например, охранно-пожарная сигнализация и «тревожная кнопка» для оперативного вызову сотрудников полиции или Росгвардии.

«Тревожная сигнализация — это система, которая состоит из нескольких приборов подачи тревожного сигнала, — пояснил эксперт. — Это может быть и стационарная кнопка в кабинете руководителя, кнопка на посту охраны, может быть специальный брелок, с помощью которого та же самая воспитательница сможет подать сигнал тревоги».

Сутки на посту

О порядке организации охранной деятельности «Газете.Ru» рассказали и сотрудники столичных детских садов. Так, как сообщила методист детского сада Северо-Западного округа Москвы Марина Лебедева, ЧОП чаще предоставляет по одному сотруднику на здание. Он обязан находиться в учреждении 24 часа в сутки — спальное место и еда должны предоставляться садиком.

«Во время приема детей утром до завтрака он находится один час на улице — видит всех родителей, которые заходят в калитку. Потом он сидит целый день в детском саду, смотрит на монитор, на который проецируется то, что записывают уличные видеокамеры, и открывает калитку со своего устройства. Во время прогулки обеденной он тоже выходит на улицу и гуляет вместе с детьми», — объяснила женщина.

Лебедева также отметила, что в детских учреждениях обязательно должны быть введены электронные пропуска — по ним родители смогут заходить в учреждение, в то время как охранник будет видеть на своем экране полную информацию о них, включая фотографию.

При этом тех, кто приходит во время «тихого часа», стоит проверять отдельно, так как это нестандартная ситуация.

Отвечают за безопасность детей и воспитатели. Согласно инструкции об их должностных обязанностях, они должны все время быть с детьми и не покидать группу, подчеркнула Лебедева. С ней согласилась и методист детского сада в Пензенской области Елена Слободянюк.

«Если нужно куда-то отойти — например, в туалет — воспитатели оставляют детей под присмотром помощника воспитателя, то есть нянечки. А так они все время находятся рядом с детьми, потому что может произойти несчастный случай», — заключила собеседница «Газеты.Ru».