Заставил расчехлиться: почему профессор ВШЭ назвал русский язык «клоачным»

Профессор факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики (ВШЭ) Гасан Гусейнов, говоря о том, что русский язык является «убогим и клоачным», имел в виду именно тот говор, который сейчас использует большая часть населения страны, а не правильную русскую речь — об этом «Газете.Ru» рассказал сам автор скандального поста в Facebook.

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По его словам, сейчас в российских СМИ, а также в документах, написанных в рамках официально-делового стиля, в том числе в текстах законов, используется «отвратительный язык».

«Вам нужны примеры законов, принимаемых на русском языке и противоречащих самому смыслу, самому понятию закона? Декриминализация домашнего насилия, например, это просто преступный закон, который будет стоить многим людям жизни. Или судебные процессы и сроки за несовершенные преступления», — заявил филолог.

Он добавил, что таким образом дискредитируется сама функция языка как базиса социума.

«Это вот и есть выдающийся пример «клоачности» современного русского общественного языка, обессмысливание нашего единственного познавательного инструмента общества. Люди безропотно принимают эту ложь, слушают тех, кто натравливает их с помощью этой лжи на других, и передают дальше. Отчего, кстати, многие и вынуждены постоянно пользоваться бранной, низменной речью», — подчеркнул профессор.

Доктор филологических наук также заметил, что недовольство пользователей постом, выраженное местами в резкой форме, только подтвердило его слова о «низменности» нынешней речи в России.

«Сама реакция на мои слова оказалось, к сожалению, иллюстрацией его основной мысли. Тут же посыпались письма возбужденных граждан ко мне на работу: «До каких пор русофобы будут портить наших детей?» А на самом-то деле, я очень сочувствую даже самым грубым ругателям: они же из всех красок своего родного языка, из всех его возможностей могут выбрать только такие, место которых и в самом деле — в клоаке. А это обидно», — поделился мнением Гусейнов.

В довершение преподаватель ВШЭ признал величие искомого, «правильного» русского языка.

«Сам-то русский язык велик, богат и прекрасен. Но не тот, на котором говорят и пишут наши законы, на котором людей отучили думать, предлагая выражать чувства. Не собираясь никого ни на что провоцировать, я все-таки заставил довольно многих расчехлиться и заголиться, а других — задуматься», — подытожил профессор.

В то же время PR-директор ВШЭ Андрей Лавров пояснил, что высказывания Гусейнова не имеют отношения к учреждению, где он работает.

«Он сделал это заявление как частное лицо. Его слова не является позицией ВШЭ. В целом, то, что пишут наши сотрудники в своих аккаунтах в соцсетях, не может отождествляться с мнением ВШЭ», — подчеркнул Лавров в разговоре с «Газетой.Ru».

В посте, давшем началу дискурсу, Гусейнов возмутился тем, что русскоязычное население Украины не может выучить язык страны проживания.

«Почему некоторым россиянам кажется, что русским в Украине невмоготу выучить к своему русскому еще и украинский? Потому что, приехав, например, в Берлин, эти умные люди не удивляются, увидев в тамошних киосках газеты не только на немецком, но и на русском и турецком, сербском и французском, греческом и польском, английском и итальянском», — отметил филолог.

Далее он провел параллель с Москвой, где, по его оценке, иностранные языки в СМИ не представлены.

«В Москве, с сотнями тысяч украинцев и татар, кыргызов и узбеков, китайцев и немцев, невозможно днем с огнем найти ничего на других языках, кроме того убогого клоачного русского, на котором сейчас говорит и пишет эта страна. Язык, из которого вынуто удивление: черт побери, а мир-то населен более умными и человечными людьми, чем я и мои соотечественники», — написал преподаватель ВШЭ.

В качестве вывода поста он назвал Россию «не великой державой, а порядком одичавшей страной», и спрогнозировал очищение «наших авгиевых конюшен» будущими поколениями.