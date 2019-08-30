«Его больше нет»: в Москве-реке нашли тело топ-менеджера

На территории Левобережного района Москвы обнаружили тело 48-летнего мужчины. Об этом сообщили в столичном управлении Следственного комитета.

Реклама

«Из реки извлекли тело мужчины 1971 года рождения. Признаков насильственной смерти на нем не обнаружили. Проводится доследственная проверка», — отметили в ведомстве.

Между тем, по данным телеканала РЕН ТВ, из реки было извлечено тело президента одной из крупных столичных компаний Дениса Щепетьева.

Как уточнили следователи в разговоре с ТАСС, мужчина был одет в деловой костюм. Также при нем был пропуск на работу и документы, удостоверяющие личность.

Сын покойного подтвердил в разговоре с агентством смерть своего отца. «Я не знаю, что именно случилось, но, к сожалению, его больше нет», — сказал он. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Они выясняют обстоятельства ЧП.

Еще одна трагедия случилась 23 августа в Нарофоминске Московской области. Там 16-летний юноша утонул в пруду. Как сообщали в Следственном комитете по Московской области, мальчик заплыл далеко, однако сил вернуться назад у него не хватило. Местная жительница рассказала местному изданию «Подмосковье сегодня», что ее супруг пытался спасти подростка, но не смог.

«Он поплыл с другого берега, пытался обхватить его, но парень очень тяжелый был и без сознания уже. С ним бы и ушел под воду. Плюс вода ледяная была. Люди, которые были на берегу и видели все, показали полное равнодушие», — пояснила землячка погибшего.

По ее словам, если бы кто-то еще кроме ее мужа пошел спасать подростка, то он мог бы выжить. Отдыхающие на береге, отметила собеседница портала, думали, что парень просто шутит.

Другое ЧП 12 августа 2019 года случилось в Талдомском районе Московской области. Там двухлетний мальчик утонул в декоративном пруду. По версии следствия, ребенок, оставшись без присмотра, упал в водоем, однако выбраться из него самостоятельно не смог. На данный момент правоохранители устанавливают обстоятельства трагедии.

Трагично закончилось и купание подростков на северо-западе Москвы. Там на Спасском затоне в Строгине 28 мая около 16.00 утонул школьник. По данным газеты «МК», в тот день четыре восьмиклассника пригласили своего 15-летнего приятеля сходить вместе с ними на водоем. Тот согласился, однако купаться не пошел, так как не умел плавать.

Вчетвером школьники отплыли далеко от берега, а оставшегося на берегу подростка попросили следить за вещами. Однако тот через некоторое время все же решил зайти в воду по пояс.

После того как его товарищи вернулись, мальчика уже было не видно. Сначала они посчитали это розыгрышом, однако вскоре отправились на поиски друга — искали по кустам, в туалете и в районе берега.

В какой-то момент один из мальчиков увидел одежду пропавшего на земле. Подростки начали поиски в воде — там они позже обнаружили тело приятеля на глубине одного метра.

Ребята пытались откачать друга, однако это не помогло. Затем они стали звать на помощь — вскоре прохожие вызвали спасателей и скорую помощь. Прибывшие на место медики констатировали смерть школьника.

3 декабря 2018 года на берегу Москвы-реки также было обнаружено тело 18-летнего футболиста московского «Локомотива» Алексея Ломакина. «Труп Алексея Ломакина, 2000 года рождения, нашли в ночь на понедельник в Южном округе Москвы на берегу реки. Следов насильственной смерти не обнаружено. Тело направлено на экспертизу, устанавливаются причины смерти», — отмечали в столичном Следственном комитете.

Незадолго до обнаружения тела мать спортсмена заявила в СК о пропаже сына. Она сообщила, что молодой человек уехал на медицинские процедуры в клубный диагностический центр и не вернулся.

«Телефон парня появился в сети только 2 декабря. Женщина выяснила, что сын забыл его вместе с рюкзаком в автомобиле такси, водитель которого пояснил ей, что вещи оставил их сын Алексей, ехавший с другом Иваном. Сам Иван в ходе беседы с матерью футболиста пояснил, что они пили спиртные напитки, и он не помнит, где проводили время», — сообщал источник агентства «Москва» в правоохранительных органах.

Проведенные позднее экспертизы показали, что Ломакин утонул самостоятельно.