Трагедия на детской площадке: за что зарезали девушку

Задержанный по подозрению в убийстве женщины на детской площадке в подмосковном Раменском полностью признал свою вину и заявил, что убил сожительницу из ревности.

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«На допросе мужчина сообщил обо всех обстоятельствах и мотивах совершенного им убийства, пояснив, что преступление совершено из ревности. Он написал явку с повинной и раскаялся в содеянном», — сообщила РИА «Новости» представитель ГСУ СК России по Московской области.

По словам самого подозреваемого, изначально он не планировал убивать экс-подругу, с которой они расстались за месяц до инцидента.

«Она меня оскорбила. Я в пылу ревности достал нож и начал бить. Не мог остановиться», — цитирует его слова «МК». Мужчина также уточнил, что холодное оружие он носит с собой всегда.

Во время задержания у задержанного был изъят охотничий нож со следами крови, уточнили в ГУ МВД по Московской области. Как сообщает ТАСС, еще два метательных ножа, а также следы бурого цвета, похожие на кровь, были найдены в его квартире.

В настоящий момент уже установлено, что задержанный ранее имел судимость. Кроме того, следователи допускают, что убийство в Раменском – не первое на счету мужчины.

«Следователем получены данные, что задержанный мужчина ранее судим за незаконный оборот оружия (статья 222 УК РФ). Кроме того, проверяется информация о его причастности к совершенному в 2014 году в Крыму убийстве девушки», — сообщили в Следственном комитете.

Теперь правоохранителям предстоит провести комплекс следственных действий, что закрепить уже собранную доказательную базу. В частности, даты проведения судебно-медицинской и генетической экспертиз уже определены, планируется назначение психолого-психиатрической. В пятницу, 26 июля, следствие уже намерено выйти в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения – его хотят заключить по стражу.

Кровавая драма на детской площадке многоэтажного жилого комплекса разыгралась в четверг, 25 июля, в подмосковном Раменском. Согласно данным камер видеонаблюдения, неизвестный мужчина подъехал на белой машине, после чего вышел из нее и уверенным шагом подошел к девушке, сидевшей на лавочке. Между ними произошел короткий диалог, после которого он начал один за одним наносить ей удары ножом — прямо на глазах у ребенка.

«Они что-то кричали, мужчина нецензурно говорил, — рассказала сайту kp.ru одна из женщин, наблюдавших за происходящим. — Ударил ее по щеке, а потом еще и еще. Мужчина сел в белую машину и уехал. А девушка упала и полилась кровь. Мы в шоке — он зарезал ее».

Всего преступник нанес женщине около 20 ножевых ранений, ставших для нее смертельными. Оставив жертву истекать кровью, он скрылся в неизвестном направлении.

Приехавшие по вызову следователи заподозрили в убийстве сожителя погибшей девушки. «По имеющимся данным, подозреваемым является супруг убитой», — сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

Для поимки преступника был объявлен план «Перехват». Автомобиль убийцы, на котором он уехал с площадки, был практически сразу найден в подмосковном Ногинске. Еще через несколько часов задержать удалось и самого убийцу.

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ДПС России «Ногинское» обратили внимание на мужчину, схожего по приметам с подозреваемым, одежда которого была вывернута наизнанку, и задержали его. Им оказался ранее судимый житель Раменского 1981 года рождения. При личном досмотре у него обнаружен и изъят охотничий нож со следами вещества бурого цвета», — рассказали в ведомстве.

В результате Следственный комитет завел по факту преступления дело по статье «Убийство». Теперь мужчине грозит до двадцати лет лишения свободы.

По данным СМИ, ребенок убитой женщины, ставший свидетелем всех событий, сейчас находится в больнице. Пятилетнюю девочку доставили туда в шоковом состоянии, сейчас она находится под присмотром тети.

О самой погибшей на данный момент известно не так много. Как сообщает телеграм-канал Mash – это 26-летняя Наталья Басова. Она снимала квартиру в доме неподалеку от места убийства и работала в детском саду.