Аэропорт Волгограда приостановил работу

В аэропорту Волгограда введены временные ограничения на полеты

В волгоградском аэропорту введены ограничения на движение самолетов. Об этом сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Его пост опубликован в 22:59. Мера нужна, чтобы гарантировать безопасность полетов.

В прошлый раз аналогичные меры принимались в воздушной гавани Волгограда в ночь на 4 декабря. Они действовали почти пять часов.

Утром российское Минобороны заявило, что над регионами России ликвидировали 76 дронов самолетного типа. В соседней с Волгоградской Воронежской области сбили три БПЛА.

6 декабря временные ограничения на прием и вылет самолетов вводили в ярославском аэропорту Туношна. Они действовали с 5:14 до 8:52.

Ранее сборная России застряла в Волгограде из-за атаки беспилотников.