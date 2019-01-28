Лед тронется: оттепель затопит Москву

Сугроб не то чтобы наполовину полон: он переполнен. С начала месяца в столице выпало полторы месячных нормы осадков, причем 50% от нормы (21 мм) — в минувшие выходные. Лишь за первый день выходных самосвалы вывезли на плавление около 800 тыс. кубометров снега. При этом если в XIX веке настолько снежные зимы встречались раз в 18 лет, то сейчас столько осадков в январе выпадает примерно раз в три года.

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Снегопад вызвал транспортный коллапс: только в субботу из-за неблагоприятных погодных условий на Симферопольском шоссе столкнулись в общей сложности около 60 машин. Порядка 300 водителям потребовалась помощь дорожного патруля, причем девять застрявших или поврежденных в ДТП фур пришлось передвигать специальными грузовыми эвакуаторами. Более 40 рейсов в аэропортах столичного авиаузла были задержаны, 11 отменены.

Синоптики уже заявили: прошедший снегопад побил сразу два рекорда. Во-первых, он стал самым сильным снегопадом текущей зимы.

А во-вторых, снегопад обновил рекорд по суточному количеству осадков для 26 января: 13 мм, такого снегопада в столице в этот день не было почти 70 лет!

Прежнее достижение принадлежало 1999 году и составляло 9,1 мм. Таким образом, утром в понедельник, 28 января, высота снега в Москве составила 49-52 см при норме 30-31 см, подчеркнули в Гидрометцентре.

Судя по прогнозам, это не последний рекорд зимы. Начиная со вторника, 29 января, температура начнет стремительно повышаться.

«Ближайшие несколько дней особенностью метеорологических, синоптических процессов над Европейской частью России будет постепенное повышение температуры. Будет поступать теплый и влажный воздух из Атлантики, по пути следования он, конечно, охладится, трансформируется, но среднесуточная температура, которая за прошедшие сутки была близка к климатической норме, будет постепенно повышаться», — сообщили агентству «Москва» в центре «Фобос».

Температура в последующие дни заметно превысит климатические показатели. Уже во вторник в столице -4...-2°C, что в среднем на три градуса выше нормы для этой декады января, а по области -8...-3°C . В последующие дни температура воздуха заметно повысится, не исключено, что до +1°C. Потепление затянется до четверга.

Резких изменений атмосферного давления, как заявили метеорологи, не предвидится: 747 мм рт. ст., что, несмотря на согретый Гольфстримом атмосферный фронт, максимально близко к норме. Режим ветра тоже будет на уровне средних значений: в основном, восточный и северо-восточный, 3-8 м/с. Относительная влажность воздуха — около 80%.

Кроме того, в Москве ожидаются осадки — хоть и не такие интенсивные, как в прошедшие выходные. Преимущественно они будут в виде мокрого снега, а в четверг может пройти снег с дождем.

«Больше таких мощных снегопадов мы уже не дождемся, — заявил начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин в эфире «Радио 1». — То, что выпадет 30 и 31 января, — это мокрый снег, будут положительные температуры, будет таяние, сосульки, гололед, все это может съехать с крыш. Будет тяжелый снег — сейчас он был рыхлым. В целом снега добавится. Будет нагрузка и для транспортников, и для ЖКХ, и для автолюбителей».

Метеорологи добавляют, что подмораживать начнет лишь с началом февраля. «Если заглянуть в первую пятидневку февраля, то с 3 по 5 февраля у нас будут аномально высокие температуры — причем не только в Московском регионе, но и на всем Северо-Западе, начиная с Псковской, Новгородской, Смоленской областей до Брянска, Москвы, Калуги и Тулы. Повсюду будут положительные температуры с осадками в виде мокрого снега», — сказал Варакин. В «Фобосе», впрочем, прогнозируют на пятницу-субботу следующее: –6...–3°С, а ночью столбики термометров опустятся до –10°С.

В связи с очередной порцией мокрого снега коммунальные службы Москвы переведены в круглосуточный режим работы. Столичных автомобилистов уже призвали воздержаться от поездок на личном транспорте, чтобы не мешать снегоуборочной технике очищать дороги.