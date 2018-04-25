«Желтый» уровень: шквальный ветер вернется в Москву

Шквальный ветер вернется в столицу 26 апреля, сообщают в Гидрометцентре России, ведомство объявило «желтый» уровень погодной опасности. Ночью в четверг скорость ветра в московском регионе достигнет 3-8 м/с, а днем он усилится до 5-10 м/с. Местами порывы будут достигать 12-17 м/с. Аналогичная метеорологическая ситуация ожидается в Рязанской, Смоленской, Липецкой, Воронежской, Курской и других областях.

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В четверг ночью синоптики прогнозируют 5-7°C, днем же температура поднимется до 12-14°C. В области ночью ожидается 3-8°C, а днем воздух прогреется до 11-16°C. Атмосферное давление в Москве понизится до 734 мм рт. ст. Кроме того, 26 апреля пройдет дождь — он принесет около 7 мм осадков, что является 15% от месячной нормы.

«По шкале Бофорта завтра ожидается очень крепкий ветер. Столицу пересечет фронтальный раздел, пройдут дожди, прогнозируется ветер с порывами до 17 м/с, но повторения субботних событий не ожидается. Хотя погода будет, конечно, некомфортной, неблагоприятной.

На следующий день скорость ветра спадет, и температура повысится», — рассказал «Газете.Ru» глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Накануне электрики завершили аварийно-восстановительные работы в регионах Центрального федерального округа, которые пострадали от шквального ветра 21 апреля. К работе были привлечены более 650 бригад — в их состав входят 2,5 тыс. человек, заявили в «Россети». Отмечается, что на время устранения неполадок электроснабжения все социально значимые объекты перевели на резервные источники.

В субботу из-за шквального ветра в Москве погибла 12-летняя девочка и пострадали 17 людей. Спустя три дня в столичной больнице скончалась пожилая женщина — так число жертв выросло до двух.

«Женщина 84 лет, которая поступила в больницу с тяжелыми травмами в результате шторма, скончалась в одной из больниц. По состоянию на текущий момент в больницах города остается 11 человек», — заявили агентству «Москва» в пресс-службе городского департамента здравоохранения.

Еще одной жертвой субботней стихии стал житель Мытищинского района Подмосковья — на него упал огромный блок-контейнер. В тот же день следователи начали проверку по факту его гибели. Позднее к делу подключилась и прокуратура, взяв на контроль проверку.

Согласно данным МЧС, из-за шторма в Москве упали 600 деревьев, а также получили повреждения 92 машины. «В Москве повреждены кровли более 30 жилых домов и административных зданий, произошло падение трех рекламных щитов, была задержка в движении четырех пассажирских поездов пригородного сообщения», — добавили в ведомстве.

Что касается Подмосковья, то там без электричества остались 655 домов, расположенных в 25 населенных пунктах. «На Московской железной дороге произошла задержка в движении 31 пассажирского пригородного электропоезда и 2 пассажирских поездов дальнего следования», — отметили в МЧС.

Самым смертоносным стихийным бедствием в Москве за 114 лет стал смерч, пронесшийся над столицей 29 мая 2017 года. Он унес жизни 18 людей, повредил 243 домов, 2 тыс. автомобилей и 135 опор освещения. Сильный шторм также повалил 14 тыс. столичных деревьев.

«Действительно, то, что вчера случилось, можно назвать беспрецедентной трагедией. Урагана такого никогда в Москве еще не было за всю историю метеонаблюдений. <...> То есть это, по сути дела, смерчи, которые прошли коридорами по Москве, оставляя такую разруху», — заявил на следующий день после стихийного бедствия мэр Москвы Сергей Собянин.

Отметим, что тогда в некоторых местах в Москве ветер достигал скорости 32 м/с, поэтому, согласно шкале Бофорта, события 29 мая можно назвать ураганом. При этом многие ошибочно называют стихийные бедствия со скоростью ветра 24-28 м/c ураганами. На самом деле такие показатели характеризуются как сильный шторм.

Заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов заявил, что шторм — типичное явление для весенней погоды в Москве. Оно связано с вторжениями холодных масс и циклоническими фронтами.

Он также не исключил, что на Москву могут обрушиться новые стихийные бедствия типа торнадо. «Летом — в июле, августе — нас могут ожидать уже явления типа торнадо, связанные с перегревом атмосферы, перенасыщенностью атмосферы влагой. Но для этого необходим период жары, который затем сменится похолоданием», — сообщил Семенов.