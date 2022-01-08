Атеист, ученый, гений: 80 лет со дня рождения Стивена Хокинга

Сегодня известному физику-теоретику Стивену Хокингу могло бы исполниться 80 лет.

С ранних лет он рос здоровым ребенком и подростком. Окончив среднюю школу, поступил в Оксфордский университет, получив в 1962 году степень бакалавра.

Но в молодости у Хокинга обнаружили боковой амиотрофический склероз. Это заболевание привело к практически полной парализации его тела. Единственная мышца, которая оставалась подвижной – мимическая мышца щеки. Именно на ней был закреплен датчик, который помогал ученому управлять компьютером.

При этом он старался вести полноценный образ жизни: не останавливался в умственном развитии, занимался самообразованием, много читал и посещал лекции. Был дважды женат.

О нем снято несколько документальных фильмов и один художественный – «Вселенная Стивена Хокинга» (2014).

Стивен Хокинг скончался в 14 марта 2018 года в возрасте 76 лет.