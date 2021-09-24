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Американцы создали вакцинный пластырь для замены уколов

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University of North Carolina at Chapel Hill

Ученые из Стэнфордского университета и Университета Северной Каролины в Чапел-Хилл изобрели напечатанный на 3D-принтере пластырь с вакциной, который обеспечивает большую защиту, чем вакцинация через укол. Информация об этом размещена на сайте Университета Северной Каролины.

Согласно исследованию, проведенному на животных и опубликованному группой ученых в Proceedings of the National Academy of Sciences, полученный иммунный ответ от вакцины был в 10 раз сильнее, чем при введение в мышцу руки с помощью иглы. Главное отличие этого пластыря от обычных лекарственных пластырей — наличие на полимерной подложке напечатанных на 3D-принтере игл, длины которых хватает лишь чтоб дотянуться до кожи и доставить вещество.

«Разработкой этой технологии мы надеемся заложить основу для более быстрого развития индустрии вакцин, которые можно будет применять в более низких дозах, без боли и беспокойства», — говорит Джозеф М. ДеСимоун, руководитель исследования. Пластырь с вакциной прост в применении, эффективен, безболезнен, менее инвазивен, чем укол иглой, и его можно ставить себе самостоятельно. Поскольку пластырь производят с помощью 3D-печати, не составит труда подобрать конкретный вариант игл для вакцин от гриппа, кори, гепатита, COVID-19 или других заболеваний.

При этом вакцинный пластырь с микроиглами нельзя считать вариантом классической подкожной инъекции: при его использовании в 50 раз сильнее ответ Т-клеток и антиген-специфических антител. Теперь ученые работают над тем, чтобы на основе технологии сделать готовый к применению продукт для ввода вакцин Pfizer и Moderna от COVID-19.

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