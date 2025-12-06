На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
У берегов Болгарии терпит бедствие атакованный ВСУ танкер Kairos

Танкер Kairos терпит бедствие у берегов Болгарии после атаки БЭК ВСУ Sea Baby
donvictorio/Shutterstock/FOTODOM

Танкер Kairos, идущий под флагом Гамбии, терпит бедствие у города Ахтополь в южной части болгарской акватории Черного моря после атаки украинского безэкипажного катера (БЭК) Sea Baby. Об этом сообщает портал maritime.bg.

По данным издания, на борту находятся 10 членов экипажа, угрозы их жизням нет. По предварительным данным, на борту танкера нет нефти. Ситуацию контролируют болгарская «Морская администрация», пограничная охрана и военно-морские силы страны.

28 ноября шедший в Новороссийск Kairos был атакован украинским морским дроном в водах Турции. 3 декабря турецкое судно приступило к буксировке танкера, однако 5 декабря по неясным причинам оставило танкер в болгарских территориальных водах. В настоящий момент судно стоит на якоре примерно в одной морской миле от побережья Болгарии. В этом районе наблюдаются сильный ветер и волнение моря до четырех баллов.

Как сообщила «Морская администрация», экипаж танкера запросил эвакуацию. Помощь готовы были оказать катер пограничной охраны и два буксира, однако из-за плохих погодных условий спасательные работы перенесены на утро 6 декабря. Всю ночь за судном будут вести наблюдение. Информации о национальности членов экипажа пока нет.

Известно, что танкер построен в 2002 году и находится под санкциями ЕС, Великобритании и Канады.

4 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что атаки Вооруженных сил Украины на суда в акватории Черного моря нацелены на срыв переговоров по урегулированию конфликта между Москвой и Киевом.

Ранее Путин раскрыл, какой ответ Россия даст на атаки на танкеры в Черном море.

