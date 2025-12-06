В Госдуме рассказали, как повысить пенсию в 2026 году

Зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш (ЛДПР) рассказал, что российские пенсионеры могут увеличить пенсию в 2026 году, если в семье есть нетрудоспособные иждивенцы. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам депутата, пенсионеры должны подать соответствующее заявление до 31 декабря 2025 года, чтобы увеличить пенсию по старости в следующем году. Также выплата увеличится для тех, кто в конце 2025 года достигнет 80 лет или оформит в декабре первую группу инвалидности.

«Если пенсия по старости назначена и при этом в семье есть нетрудоспособные иждивенцы — дети до 18 лет, студенты очной формы до 23 лет, супруг или родители с инвалидностью, — есть смысл до конца декабря подать заявление на доплату. Закон дает право на прибавку в размере трети фиксированной выплаты за каждого иждивенца, максимум за троих», — пояснил Панеш.

Он уточнил, что сумма доплаты на одного иждивенца составит примерно 3195 рублей.

Он добавил, что перед новым годом также стоит проверить стаж, который дает право на повышенную фиксированную выплату. Речь идет о многолетней работе в сельском хозяйстве и в районах Крайнего Севера и приравненных к нему местностях.

До этого председатель Союза пенсионеров РФ Валерий Рязанский заявлял, что идея поднять минимальные пенсии в России практически нереализуема. Он добавил, что сегодня у государства нет необходимых для увеличения пенсий средств. По его словам, реализация инициативы повлекла бы «невероятные расходы», которые не предусмотрены бюджетом.

Ранее эксперт назвал размер зарплаты, необходимой для пенсии в 45 тыс. рублей.