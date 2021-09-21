Илон Маск пообещал улучшить туалет на своих космических кораблях

В ходе первой в истории миссии астронавтов-любителей Inspiration4 обнаружились проблемы с туалетом.

Первоначально об этом заявил глава пилотируемой программы SpaceX Бенджи Рид на послеполетной пресс-конференции. Он не сказал, в чем именно была проблема, ограничившись словами о «некоторых проблемах с системой обработки отходов, которые мы преодолели», добавив, что здоровью и комфорту экипажа ничего не угрожало.

Затем Илон Маск в своем Twitter вступил в ироничную дискуссию с другими пользователями, в ходе которой пообещал для следующего аналогичного полета снабдить корабль печкой для разогрева еды и Wi-Fi. В ответ на вопрос о подогреваемых туалетных сидениях глава SpaceX, уже всерьез, ответил, что улучшение туалетов также планируется, так как в ходе последнего полета с ними были проблемы.

Definitely upgraded toilets :) We had some challenges with it this flight. — Elon Musk (@elonmusk) September 21, 2021

Туалет корабля Crew Dragon в том варианте, который использовался для Inspiration4, находится под огромным прозрачным обзорным куполом. Командир корабля, Джаред Исаакман, рассказывал о пользовании им: «Это нельзя назвать уединением. У вас есть лишь завеса, которая проходит через верхнюю часть корабля, и вы можете как бы закрыться от остальных».

Ранее «Газета.Ру» рассказала о том, как прошел первый любительский космический полет, и о неоднозначном отношении к нему представителей РАН.