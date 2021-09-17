Хирурги извлекли из уретры подростка USB-кабель

Британские хирурги удалили из уретры 15-летнего подростка завязанный узлом USB-кабель. Об операции они рассказали в статье в журнале

Urology Case Reports.

По словам подростка, он хотел таким образом измерить длину своего члена, но кабель застрял. Вытащить самостоятельно его не удалось. Когда подросток попытался помочиться, в моче оказалось большое количество крови, после чего родители отвезли его в больницу.

Врачи тоже не смогли вытащить кабель из-за расположения узла на нем. Незадачливого юношу пришлось прооперировать, разрезав мышцу между анусом и гениталиями. Через разрез хирурги извлекли узел, а концы кабеля вытянули через уретру.

Осложнений после операции не наблюдалось, и на следующий день подростка выписали из больницы. На осмотре через две недели врачи не нашли серьезных повреждений, но порекомендовали пациенту внимательно следить за здоровьем в будущем — у него может развиться сужение уретры, что вызовет проблемы с мочеиспусканием и повысит риск рецидивирующих инфекций мочевыводящих путей.

Авторы статьи сообщают и о других подобных случаях — в больницы обращались мужчины, засунувшие в половой член иглы, булавки, проволоку, скорлупу от фисташек. Врачи подчеркивают, что уретра не предназначена для того, чтобы что-то в нее вставлять — застрявший внутри предмет принесет массу проблем, вплоть до разрывов мочевого пузыря. Неизвестно, насколько распространены подобные практики, но врачи отмечают рост числа обращений в связи с застрявшими в уретре предметами.