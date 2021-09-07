Марсоход Perseverance запечатал образец грунта для отправки на Землю

Американский марсоход Perseverance упаковал образец породы для отправки на Землю. Об этом сообщает Twitter марсохода.

«Теперь официально: я собрал, запечатал и положил на хранение первый образец керна, добытый на другой планете. Это сделано ради того, чтоб будущие экспедиции смогли забрать его на Землю. Начало уникальной коллекции марсианских камней положено», — сказал «марсоход».

It's official: I've now captured, sealed, and stored the first core sample ever drilled on another planet, in a quest to return samples to Earth. It's the first in a one-of-a-kind Martian rock collection. #SamplingMars



Read more: https://t.co/bs4Hd4Fzyw pic.twitter.com/2jwF7cOcMZ — NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) September 6, 2021

Ученые надеются, что образцы удастся забрать в течение следующего десятилетия.

Керн получился не с первого раза, первая попытка в середине августа закончилась неудачей. В NASA изучили все данные и внимательно осмотрели место бурения, чтобы понять, что же произошло. На изображениях места возле скважины наблюдалась порошкообразная порода, которая могла просто рассыпаться. «Похоже, что эта порода оказалась недостаточно прочной для образования керна, — заявила Луиза Джандура, главный специалист по отбору проб и их хранению. — Материал из искомого керна, вероятно, либо остался на дне скважины, либо находится в куче вынутой при бурении породы, либо тут какая-то комбинация того и другого».

Удачного результата команда марсохода добилась лишь во время второго сверления.