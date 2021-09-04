Договор между РАН и Росреестром позволит быстрее создать новые поколения систем навигации

Президент РАН Александр Сергеев заявил, что подписание соглашения о сотрудничестве между Росреестром и Российской академией наук ускорит разработку новых спутниковых и бесспутниковых систем навигации. Об этом сообщает ТАСС.

«Соглашение между Росреестром и Академией наук позволит нам внедрить новейшие методики проведения наблюдений в географические и геодезические замеры, в том числе с использованием данных о гравитационном поле Земли», — рассказал Сергеев.

Он добавил, что методики дадут возможность проводить исследования на новом уровне, «на более высоком пространственном разрешении — порядка нескольких сантиметров».

По словам Сергеева, их внедрение в работу российских географических и геодезических служб ускорит создание новых поколений навигационной системы ГЛОНАСС и других продуктов, необходимых для повышения эффективности российской экономики.

Ранее стало известно, что Европейская система позиционирования Galileo может стать доступной в России в устройствах «ЭРА-ГЛОНАСС».

Оператор российской системы экстренного реагирования на ДТП АО «ГЛОНАСС» предполагает разрешить использование Galileo в «тревожных кнопках», которыми с 2017 года в обязательном порядке оснащаются все выпускаемые в России автомобили, а также импортируемые из других стран.