Дочернее внешнеэкономическое предприятие «Роскосмоса», «Главкосмос» планирует поставить в Индию оборудование для пилотируемой программы в 2022 году, сообщает РИА «Новости».

Поставки в Индию будут состоять из семи партий оборудования — в эти поставки войдут комплекты иллюминаторов, летных скафандров и летных кресел, а также другое вспомогательное оборудование.

Поставки намечены на период с сентября 2021 года по декабрь 2022 года.

Ранее МИД Индии заявил об установлении нового диалога с Россией, в том числе и в рамках космической программы «Гаганьян», пилотируемый запуск которой намечен на 2022-2023 годы.

В частности, премьер-министр Индии Нарендра Моди поблагодарил президента России Владимира Путина за поддержку индийской космической программы «Гаганьян» и завершение российского этапа подготовки четырех космонавтов этой программы.

В декабре 2021 года запланирован первый беспилотный запуск программы.