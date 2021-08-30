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В «Роскосмосе» опровергли сообщения о новых трещинах на МКС

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NASA

В Роскосмосе заявили, что не имеют данных о новых трещинах на Международной космической станции, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на исполнительного директора корпорации по пилотируемым космическим программам Сергея Крикалева.

«У меня такой информации нет, мы продолжаем работать. Даже если несквозные трещины есть, в этом случае летать и продолжать работу можно еще 20 лет», — заявил Крикалев.

Ранее руководитель полета российского сегмента МКС, космонавт, дважды Герой Советского Союза Владимир Соловьев заявил о высокой степени износа российского сегмента МКС.

По словам космонавта, об этом он говорил еще в декабре прошлого года в докладе на Совете Российской академии наук (РАН) по космосу, в дальнейшем соответствующий вопрос затрагивался на совете Военно-промышленной комиссии.

Соловьев заявил, что после 2025 года системы российского сегмента МКС могут начать выходить из строя.

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