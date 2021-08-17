Эксперт рассказал, как изменятся вакцины против коронавируса

В будущем вакцины будут содержать сразу 2-3 штамма SARS-CoV-2. Об этом в интервью «Известиям» заявил директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор».

«Как и с гриппом, ежегодно или два раза в год комитет ВОЗ будет принимать решение об изменении состава вакцин в части штаммов в целях получения популяционного иммунитета. И мы будем менять состав антиковидных вакцин по аналогии с вакцинами против гриппа», — сказал Максютов.

Он отметил, что применение «построенных на основе актуальных штаммов» COVID-19 препаратов позволит безопасно сформировать коллективный иммунитет к вирусу.

Максютов также рассказал, что в настоящее время в «Векторе» испытывают трехкратную вакцину против коронавируса. Препарат планируют зарегистрировать примерно через два месяца.

Ранее глава «Вектора» объяснил высокую заразность «дельта»-штамма SARS-CoV-2.