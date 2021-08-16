Воин в таинственном средневековом захоронении оказался небинарной персоной

Команда финских исследователей пришла к выводу, что в захоронении, датированном средневековым периодом, возможно, похоронен человек с небинарной гендерной идентичностью. Об этом сообщает научный портал ScienceNews.

Необычное воинское захоронение было обнаружено археологами в местечке Суонтака в Южной Финляндии еще в 1968 году. Ученых удивило то, что на усопшем, рядом с которым лежало оружие, типичное для воинских захоронений того времени, были женские украшения.

Лишь сейчас, благодаря развитию генетических технологий, удалось немного пролить свет на то, кем был похороненный в Суонтака воин. На основе анализа ДНК, извлеченного из фрагмента кости воина, было установлено, что у него была дополнительная X-хромосома. Это может указывать на то, что у усопшего был синдром Клайнфельтера — редкое мужское генетическое заболевание, характеризующаяся пониженным уровнем тестостерона, отсутствием волосяного покрова, гинекомастией (увеличение груди у мужчин) и трудностями при обучении.

«Это захоронение отличается необычным и ярко выраженным совмещением мужского и женского символизма, что может указывать на то, что усопший не ассоциировался ни с одним из традиционных гендеров, а с чем-то другим», — сообщил археолог Улла Мойлайнен из Университета Турку.

Хоть и то, как именно воин из Суонтака воспринимался обществом остается неизвестным, более доскональное изучение погребения смогло добавить немного ясности этой тайне. Воин был похоронен в женской одежде рядом с брошами и птичьими перьями, что характерно для женского погребального обряда. Однако в погребение также был положен беззубый меч. Спустя какое-то время, в могилу положили еще и бронзовый меч с резной рукоятью, что может свидетельствовать о посмертном уважении общества к умершему и его высоком социальном статусе.

Ранее британские археологи высказывали предположение, что золотая маска Тутанхамона могла изначально принадлежать женщине из-за сережек на ней.