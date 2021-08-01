Ученые заявили, что изменения климата приблизились к точке невозврата

Специалисты из Орегонского университета в США выяснили, что климатические изменения вызвали кардинальные перемены в жизненно важных системах Земли. Исследование опубликовано в научном журнале BioScience.

Авторы проанализировали планетарные показатели жизнедеятельности, предоставленные более 11 тыс. ученых из 153 стран, и обнаружили тревожные тенденции. Так, поголовье скота впервые превысило 4 млрд особей: их масса в несколько раз превосходит общий вес людей и диких млекопитающих вместе взятых. Кроме того, все чаще случаются природные бедствия: штормы, наводнения, лесные пожары. Наконец, концентрация углекислого газа, метана и закиси азота в атмосфере ежегодно обновляет рекордные значения.

Все это превращает планету в «пороховую бочку», что требует незамедлительной реакции властей.

Ученые отмечают, что изменения климата не остановил даже глобальный локдаун, введенный в 2020 году, чтобы сдержать распространение коронавируса. Прогноз на 2021 год показывает, что наблюдаемое снижение парниковых газов носит временных характер.

Ранее эксперты назвали лучшее место Земли, где можно пережить глобальную катастрофу.