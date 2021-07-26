В эфире общества «Знание» рассказали, как защитить население от коронавируса

Для того, чтобы защитить население от COVID-19, необходимо вакцинировать 80% населения. Об этом заявила доктор медицинских наук, профессор, главный врач городской клинической больницы №52 Марьяна Лысенко в эфире российского общества «Знание».

Она отметила, что их больница с начала пандемии была перепрофилирована на работу с инфекционными больными, превратившись в сплошную красную зону. Медицинское учреждение работает в этом режиме и сейчас. При этом в ходе распространения коронавируса медики больницы активно участвовали в разработке протоколов лечения заболевания.

Врач считает, что протоколы лечения первой-второй волны оказались очень эффективны, однако «потеряли вау-эффект» с появлением новых штаммов, а время для приоритетной вакцинации групп риска уже упущено.

«Наши протоколы, работавшие против уханьского штамма, против индийского работают недостаточно хорошо, и нужно перестраивать клиническую тактику. Пока мы не получим большой процент вакцинированного населения, мы будем получать все новые и новые штаммы, и в конце можем получить такой вирус, против которого будет неэффективна вакцина», — подчеркнула профессор.

Ранее ученые рассказали, что сейчас от коронавируса все чаще умирают непривитые пациенты старше 40 лет. Кроме того, выяснилось, что около 5% людей не реагируют на прививки, также еще у 5% пациентов иммунный ответ недостаточно силен.

До этого ученый-генетик предсказал, что при недостаточном темпе вакцинации к сентябрю уже ускорившаяся из-за новых штаммов пандемия COVID-19 в России будет развиваться по негативному сценарию. Он пояснил, что чем больше инфицированных, тем более вероятно появление новых вариантов коронавируса и даже их объединение друг с другом.