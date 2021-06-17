Иммунолог спрогнозировал спад коронавируса в России

Наступившее в России летнее тепло может быстро снизить уровень заболеваемости коронавирусом. Об этом заявил генеральный директор эксперт по общественному здоровью, иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в интервью mk.ru.

На спаде коронавируса также положительно сказываются завершение учебного года и уезжающие из больших городов на дачи граждане — и все это на фоне усилившихся темпов вакцинации.

Все это по мнению Крючкова должно привести пандемическую волну к спаду примерно через 4-5 недель. То есть, к середине июля в России будет не более 10 тыс. заболевших в день, после чего начнется плавное снижение.

В мае профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова заявила, что спад заболеваемости коронавирусом может произойти после того, как вакцинацию пройдут 30% населения.