Ученые: люди с ВИЧ умирают от внезапной остановки сердца вдвое чаще

Люди с ВИЧ в два раза чаще умирают от внезапной остановки сердца, выяснили специалисты Калифорнийского университета в Сан-Франциско. Также у ВИЧ-инфицированных чаще встречается фиброз сердца, что может играть роль в рисках гибели. Подробнее с исследованием можно ознакомиться в журнале New England Journal of Medicine.

Материалом для исследования послужили данные о внезапных смертях в Сан-Франциско в 2011-2016 годах. Оказалось, что неожиданная смерть настигает людей с ВИЧ в два раза чаще, чем ВИЧ-отрицательных. Когда исследователи сузили фокус до смертей, вызванных внезапной аритмией, оказалось, что носители ВИЧ погибают на 87% чаще.

Анализ результатов вскрытия также показал, что ВИЧ-инфицированные люди чаще сталкиваются с хроническими воспалительными процессами, что повышает также и риски поражения сердца. У людей с ВИЧ гораздо чаще наблюдался фиброз сердца — разрастание соединительной ткани, приводящее к образованию рубцов. Исследователи надеются, что новые данные позволят более эффективно выявлять лиц, входящих в группу риска внезапной смерти, и искать терапевтические стратегии, которые позволят снизить вероятность их гибели.