16 апреля — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

Праздники в России и мире 16 апреля
- День мира в Чеченской Республике
16 апреля — важная дата в истории Чеченской Республики. В этот день в 2009 году в регионе официально закончилась контртеррористическая операция (КТО), начатая в 1999-м после вторжения боевиков Шамиля Басаева в Дагестан. Таким образом завершилась Вторая чеченская война. Хотя точечные нападения боевиков не прекратились в одночасье, в республике стала налаживаться мирная жизнь. 16 апреля объявлено в Чечне нерабочим денем. По всей республике пройдут торжественные мероприятия, а в Грозном состоится фестиваль «День мира».
- Всемирный день голоса
Голос — важнейший инструмент коммуникации и самовыражения. Всемирный праздник в его честь был учрежден с целью повышения осведомленности о различных нарушениях голоса и важности внимательного отношения к нему. Инициатором учреждения специальной даты стала Бразилия: в 1999 году местные врачи, логопеды и преподаватели пения учредили национальный праздник в честь голоса. Примеру Бразилии последовали и другие страны. В 2002 году Американская академия отоларингологии официально признала этот праздник, мероприятие получило название Всемирный день голоса. Несколько лет спустя дата прижилась и в России: в этот день начали проводить просветительские лекции о здоровье голоса, тематические семинары и мероприятия.
Какие праздники и памятные даты отмечаются 16 апреля в других странах
День рождения королевы Маргрете II — Дания Этот день не является государственным праздником в стране, хотя национальные флаги поднимают, и его продолжают отмечать, несмотря на то, что больше года назад королева Маргрете II отреклась от престола в пользу своего сына. Событие посвящено не только празднованию дня рождения самой представительницы правящей династии, но и служит знаком уважения к королевской семье в целом.
День юриста и Первой конституции — Болгария. Праздник отмечают в честь первой Болгарской конституции, так называемой Тырновской конституции, принятой в 1879 году. К этому событию приурочен и профессиональный праздник юристов в этой стране.
День банана — США. Национальный день в честь этого тропического плода отмечается в третью среду апреля. В этом году он выпадает на 16 апреля. Бананы — один из старейших культивируемых фруктов в мире. В США они появились в 1865 году. В День банана кафе и рестораны страны предлагают посетителям основные блюда и десерты из этого полезного фрукта.
День яиц Бенедикт — США. Это фирменное американское блюдо, заслужившее собственный праздник, состоит из яйца-пашот, английского маффина и канадского бекона, политых голландским соусом. Существует множество версий его появления. По одной из них, яйца Бенедикт были придуманы в 1894 году с подачи брокера с Уолл-стрит Лемюэля Бенедикта, когда он пытался найти средство для борьбы с похмельем.
Религиозные праздники 16 апреля
- Великая Среда Страстной недели
Великая Среда — третий день Страстной недели перед Пасхой. В этот день православные христиане вспоминают, как первосвященники сговорились убить Христа, а Иуда решил помочь им, предав своего учителя за 30 сребреников. Сам Иисус предупредил своих учеников о том, что через два дня его ждет распятие. Также в этот день случайно встреченная жена помазала голову Спасителя драгоценным миром, тем самым приготовив его к будущему погребению. В церквях в Великую среду служится Литургия преждеосвященных даров. Хозяйки начинают убирать дома в преддверии Пасхи.
- День памяти преподобного Никиты Исповедника
Никита Исповедник, игумен обители Мидикийской, родился на северо-западе Малой Азии в благочестивой семье. С детства он проводил много времени в церкви, находился в послушании у отшельника Стефана. Со временем он ушел в Мидикийский монастырь, где годы спустя стал пресвитером. Святой Никита прославился добродетелью и даром чудотворения. По преданию его молитвы возвращали глухонемым речь, бесноватым и лишенным рассудка помогали вновь обрести разум, исцеляли от разных недугов больных. После погребения у гробницы святого продолжили происходить чудеса.
- День памяти иконы Богородицы Неувядаемый Цвет
Эта одна из самых известных икон была создана греческими мастерами после падения Византийской империи в конце XVII века в Константинополе. На иконе изображена Пресвятая Богородица. В одной руке она держит Иисуса Христа, а в другой — цветок белой лилии, символизирующий непорочность. Со временем списки этой иконы распространились по всему православному миру. Есть они и в российских храмах.
Народные праздники и приметы 16 апреля
- Никита Водопол
Этот народный праздник отмечался на Руси в честь Никиты Исповедника, игумена Мидикийской обители. В этот день было принято следить за паводком на реках. В это время снег таял активно, по воде проплывали льдины, и крестьяне пытались определить, насколько сильным будет разлив рек.
Также считалось, что на Никиту Водопола выходит из спячки водяной. Его было принято задабривать вкусной кашей и хлебом. А рыболовы выливали в реку масло и просили у подводного обитателя крупной рыбы в свои сети.
- Приметы
Если реки разлились широко — ждать дождливого лета.
Упал уровень воды в речке — май будет засушливым.
Туманное утро — к мягкой и теплой весне.
Подул западный ветер — ждать ранних гроз.
На небе гремит гром — зерновые уродятся богато.
Какие исторические события произошли 16 апреля
- 1705 год — королева Великобритании Анна пожаловала Исааку Ньютону рыцарский титул.
- 1797 год — коронованы император всероссийский Павел I и императрица Мария Федоровна.
- 1848 год — в Австрийской империи отменили крепостное право.
- 1871 год — Берлин объявлен столицей Германии.
- 1905 год — создан первый в России профсоюз — Союз рабочих печатного дела.
- 1912 год — американка Гарриет Куимби перелетела через Ла-Манш на самолете — до нее это не делал никто из женщин.
- 1932 год — на Ленинградском радиозаводе изготовили первые советские телевизоры.
- 1934 год — учреждено почетное звание «Герой Советского Союза».
- 1945 год — началась Берлинская операция во время Второй мировой войны.
- 1964 год — американская летчица Джеральдина Мок стала первой женщиной, облетевшей земной шар.
- 1997 год — в России введен мораторий на смертную казнь.
- 2003 год — знаменитый баскетболист Майкл Джордан сыграл свой последний матч в НБА.
Дни рождения и юбилеи 16 апреля
- В 1682 году родился Джон Хэдли — английский математик, астроном и изобретатель.
- В 1844 году родился Анатоль Франс — французский писатель, лауреат Нобелевской премии.
- В 1847 году родился Нил Филатов — врач, один из основоположников педиатрии в России. Именно в его честь названа знаменитая Филатовская больница в Москве.
- В 1867 году родился Уилбер Райт — американский авиаконструктор, пионер воздухоплавания.
- В 1889 году родился Чарли Чаплин — английский и американский киноактер, легенда немого кино, обладатель трех «Оскаров».
- В 1896 году родился Борис Добронравов — актер театра и кино, народный артист СССР.
- В 1909 году родился Владимир Дуров — артист цирка, дрессировщик, представитель знаменитой цирковой династии.
- В 1924 году родился Генри Манчини — американский кинокомпозитор и дирижер, автор музыки к «Розовой пантере».
- В 1945 году родился Николай Мерзликин — советский и российский киноактер, заслуженный артист РСФСР.
Кто отмечает дни рождения
- 85 лет исполняется Маргрете II — бывшей королеве Дании, правившей больше 50 лет и отрекшейся от престола в начале прошлого года.
- 70 лет исполняется Анри — великому герцогу Люксембурга.
- 56 лет исполняется Александру Семчеву — актеру, заслуженному артисту России.
- 52 года исполняется Оксане Ермаковой — российской фехтовальщице, двукратной олимпийской чемпионке.
- 47 лет исполняется Ивану Урганту — российскому актеру и шоумену.
- 29 лет исполняется Ане Тейлор-Джой — актрисе, известной по сериалу «Ход королевы», фильмам «Эмма» и «Дюна: Часть вторая».