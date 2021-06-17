Китайские астронавты перешли в основной отсек орбитальной станции КНР

Три китайских космонавта Не Хайшэн, Лю Бомин и Тан Хунбо перешли из пилотируемого корабля «Шэньчжоу-12» в основной отсек «Тяньхэ» орбитальной станции «Тяньгун». Об этом пишет РИА «Новости».

Подчеркивается, что они стали первыми китайцами, которые зашли на свою космическую станцию.

Ранее «Шэньчжоу-12» успешно состыковался с орбитальной станцией КНР.

В 9.22 по местному времени (4.22 мск) 17 июня с космодрома Цзюцюань на границе китайской провинции Ганьсу и автономного района Внутренняя Монголия был осуществлен запуск ракеты-носителя «Чанчжэн-2F» («Великий поход-2F») с кораблем «Шэньчжоу-12», на борту которого на орбиту Земли впервые за пять лет отправились китайские космонавты.